Match France-Norvège à Nice : les infos pratiques pour circuler et stationner ce mercredi soir

Nice, France

Le stationnement des véhicules est interdit jusqu'au 13 juin à 3h45 sur les axes suivants : boulevard des Jardiniers, entre la rue Gustave Eiffel et le boulevard du Mercantour ; boulevard des Jardiniers, entre la rue Gustave Eiffel et l’avenue Pierre de Coubertin ; chemin des Arboras ; traverse des Barraques, entre l’avenue Simone Veil et le boulevard du Mercantour ; avenue Angélique Braquet ; avenue Simone Veil, entre le chemin des Arboras et la rue Alain Mimoun Et l’avenue Pierre de Coubertin.

Le stationnement sera uniquement réservé aux deux-roues, jusqu'au 7 juillet à 00h00, sur la totalité du parking sous le pont de l’A8 (avenue Pierre de Coubertin). Hors jour de match, seuls les véhicules dûment autorisés auront accès au parking.

La circulation restreinte

Sous contrôle des services de Police, la circulation des véhicules de toute nature sera interdite sur les voies suivantes, jusqu'au 13 juin à 3h45, à l’exception des navettes et des bus mis en place, des véhicules d’intérêt général prioritaires, des riverains sur présentation d’un justificatif de domicile et des ayants droit : Avenue Pierre de Coubertin, Boulevard des Jardiniers – chaussée Est, entre l’avenue Pierre de Coubertin et le rond-point des Jardiniers, Le chemin des Arboras, La traverse des Baraques, L’avenue Simone Veil, entre le chemin des Arboras et la rue Alain Mimoun Et la rue Alain Mimoun.

De Nice ouest au stade de Nice : la traverse des Baraques sera fermée entre l’avenue Simone Veil et le boulevard du Mercantour pour permettre le stationnement des bus de supporters. La rue Alain Mimoun, entre l’avenue Sainte-Marguerite et l’avenue Pierre de Coubertin, ne sera accessible qu’aux véhicules détenteurs d’une place de stationnement aux parkings P0, Pvdi, P1 et P2. L’avenue Pierre de Coubertin - chaussée Est sera autorisée aux véhicules détenteurs d’une place de stationnement aux parkings P0, Pvdi, P1 et P2. L’avenue Simone Veil – Chaussée Est, entre la traverse des Arboras et la rue Alain Mimoun, sera autorisée aux véhicules détenteurs d’une place de stationnement aux parkings P0, Pvdi, P1 et P2. La traverse Arabo pourra être empruntée en sens unique depuis le boulevard des Jardiniers vers le rond-point des Vignes (rond-point A8). Le boulevard des Jardiniers pourra être emprunté en sens unique (Sud/ Nord), entre le boulevard du Mercantour et la traverse Arabo.

La Promenade des Anglais et la Fan Zone : mercredi entre 15 heures et 21 heures : La chaussée Nord – voie de droite – de la Promenade des Anglais, au droit du Théâtre de Verdure sera réservée pour le stationnement (pose/ dépose) des navettes de la ligne verte les soirs de matches. La chaussée Nord – voie de droite – de la Promenade des Anglais, entre l’avenue des Phocéens et l’avenue des Grenouillères, sera uniquement réservée au passage des navettes de la ligne verte les soirs de matches. Aucune restriction ne sera effectuée dans le Vieux-Nice. > Le tunnel du Paillon et la Voie Mathis resteront ouverts les soirs de matches.

Itinéraires conseillés : Pensez au co-voiturage. Favorisez les transports en commun, les deux-roues. Une offre de transports en commun diversifiée : La ligne littorale SNCF ; Les chemins de fer de Provence qui permettent en moins de 10 minutes depuis le centre-ville de Nice de rejoindre Saint-Isidore, situé à quelques minutes à pieds du stade. Pour une information plus détaillée sur le réseau Lignes d’Azur, les conseillers vous répondent au 08 1006 1006.

Compte tenu de la configuration de ce match, des navettes sont mises à disposition : la ligne verte, navette gratuite sur présentation de son billet pour le match ou d’une accréditation Fifa, partira depuis la Fifa Fan Expérience (Théâtre de Verdure) avec une cadence toutes les 10 minutes. Premier départ à 17 heures et dernier départ à 20 heures. La dépose (en avant match) et la prise en charge (à la fin du match) se fera sur l’avenue Simone Veil.

La navette Ligne d’Azur rouge prendra les usagers aux Arboras. La dépose et la prise en charge (à la fin du match) se fera sur l’avenue Simone Veil.

La navette Ligne d’Azur jaune prendra les usagers au parking P4 de la Glacière. La dépose et la prise en charge (à la fin du match) se feront sur le boulevard du Mercantour à l’arrêt Saint-Isidore.

Les navettes circulent sur des voies réservées et des cheminements piétons sécurisés ont été aménagés pour vous rendre au stade.

Les parkings pour stationner

En deux-roues : Parking deux-roues : face à l’entrée du parking P2 Bis. Il est accessible depuis l’avenue Auguste Vérola en descendant l’Avenue Pierre de Coubertin. L’accès est balisé par des fléchages. Les visiteurs se rendant au stade sont priés d’utiliser uniquement les parkings dédiés afin d’éviter le stationnement anarchique aux alentours du stade qui peut constituer un danger pour la circulation des piétons.

En voiture : Les parkings grand public (P3, P4 et P5) ouvriront leurs portes dès 17 heures. En raison de contrôles renforcés, les usagers pourront rencontrer de l’attente pour accéder aux parkings. Le parking MIN sera ouvert avec un service de navette en direction du stade de Nice assuré entre 17 heures et 20 heures. Le service sera également assuré pour le retour en direction du Parking MIN jusqu’à 1 heure après le coup de sifflet final. Depuis l’autoroute A8, prendre la bonne sortie qui dépend du parking.

Pour les parkings du secteur des Arboras (Parking P5) : sortie 51 – Nice Saint-Augustin. Les véhicules qui disposent d’une réservation de parking sur site (P0, P1, P1bis, P2) soit en venant de l’autoroute emprunter la sortie 52 – Nice Saint-Isidore soit en venant du centre-ville, passer par l’avenue Paul Montel puis prendre l’avenue Simone Veil.

Pour vous aider, la Métropole Nice Côte d’Azur a mis en place une brigade d’information composée de 10 agents portant un baudrier jaune fluo floqué « Information »

Pour les personnes qui ne souhaitent pas se rendre au stade : Eviter le boulevard du Mercantour (ancienne RM6202), et privilégier l’itinéraire bis par l’A8, la RM 6202 bis et l’avenue Sainte-Marguerite. Les Niçois sont invités à s’approprier cet itinéraire bis. Les plans d’accès sont en ligne sur les sites internet de la Ville de Nice www.nice.fr