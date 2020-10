Les infos routes et transports dans les Alpes-Maritimes de ce samedi 10 Octobre 2020

Ne circulez pas ce week-end dans les vallées !

Après le passage de la tempête Alex, les services de la Métropole ont travaillé d'arrache pied pour identifier les itinéraires à dégager afin de désenclaver les communes et permettre la circulation des habitants sinistrés. Grâce à leur travail et leur engagement, les accès aux Vallées de la Vésubie et de la Tinée ont pu rouvrir avec une priorité donnée aux véhicules de secours et aux véhicules transportant des biens de première nécessité.

Météo France annonce des intempéries sur les hauteurs ce week-end qui pourraient mettre à mal la chaussée déjà dégradée. Dans ces conditions, des contrôles seront effectués pour s’assurer de la sécurité de chacun et les habitants sont invités à ne se déplacer que si cela est absolument nécessaire.

Cette demande de précaution s’ajoute aux autres conditions d’accès fixées pour emprunter les routes métropolitaines, en particulier la RM2205 : circulation sur voie unique sur certaines sections, limitation de vitesse à 50 km/h, passage en convoi dans le secteur de Bancairon. En effet, si la route est aujourd’hui accessible, elle n’en reste pas moins dégradée du fait du passage de la tempête Alex. La Métropole renouvelle donc son appel à la plus grande prudence dans les déplacements lorsque ceux-ci sont nécessaires.

La Métropole Nice Côte d’Azur rappelle par ailleurs qu’étant donné la mobilisation des services de secours spécialisés, le préfet des Alpes-Maritimes a interdit les activités de loisirs en montagne jusqu’au 11 octobre 2020 sur l’ensemble du département. Ces secours, si essentiels pour accompagner les populations sinistrées, ne peuvent pas être mobilisés pour des missions supplémentaires.

Voici le dernier point du CIGT sur l'état des routes dans les vallées des Alpes Maritimes :

Menton/Roya/Bevera :

- la RD 6204 (Breil-sur-Roya) est coupée à la circulation dans les deux sens, au nord et au sud de Breil-sur-Roya, pour une durée indéterminée.

Vésubie :

- la RM 2565 (vallée Vésubie) est coupée dans les deux sens de circulation au niveau du giratoire Durandy

- Accès à Belvédère par la RM 71

- Accès à St-Jean-la-Rivière ET Utelle par Levens et Duranus (RM 19)

- Accès à la Bollène Vésubie par le col de Turini (RD 2566 / RM 70)

- Accès à Lantosque par le col St-Roch (RM 73)

- Accès à la Colmiane (RM 2565) par St-Sauveur-sur-Tinée (RM 2205)

Tinée :

- La RM 32 (la Tour-sur-Tinée) est rouverte de la vallée de la Tinée à la Tour-sur-Tinée et reste coupée de la Tour-sur-Tinée à Utelle dans les deux sens de circulation

- Préalablement coupée, la RM 26 (Tournefort) est rouverte dans les deux sens de circulation, après le village de Tournefort en direction de la Tinée

- La route d’accès à Isola 2000 (RM 97) est rétablie à la circulation dans les deux sens, sur une voie

- La RM 332 (la Tour-sur-Tinée) est coupée dans les deux sens, 8km après la Tour-sur-Tinée, depuis le 02/10/2020, pour une durée indéterminée.

- Préalablement coupée à la circulation, la RM 2205 est rouverte dans les deux sens de circulation entre l’embranchement avec la RM 6202 et le viaduc de Bancairon selon les modalités suivantes :

Limitation de vitesse à 50km/h,

Limitation de tonnage inférieure à 3,5 tonnes sauf véhicules de service et de secours limités à 26 tonnes.

Risque d’attente de 15 minutes.

- La RM 2205 reste fermée entre Bancairon et Rimplas, mais une déviation est mise en place par la RM 2205 E, selon les modalités suivantes :

Limitation de tonnage inférieure à 3,5 tonnes sauf véhicules de service et de secours limités à 26 tonnes.

Limitation de vitesse à 30km/h.

A compter du lundi 12 octobre, le passage des poids-lourds sera organisé par convoi de 7h à 9h, de 12h à 13h et de 17h à 18h.

Estéron - Préalpes :

- Préalablement coupée en raison d’une coulée de boue, la RD 27 (Toudon) est rouverte à la circulation sur une voie, après Toudon en direction de Tourette-du-Château, pour une durée indéterminée

- En raison de l’effondrement d’un pont, la RD 110 (Le Mas) est coupée à la circulation dans les deux sens, au niveau du pont de la Gironde, pour une durée indéterminée

- La RD 117 (Toudon) est coupée à la circulation dans les deux sens, au sud de Toudon pour une durée indéterminée.

Moyen-Var :

- La RM 6202 est rouverte à la circulation et mise en double sens entre la Gare de la Tinée et le Tunnel de Mescla-Reveston,

- La RM 6102 (Utelle - entre le tunnel de Mescla-Reveston et la gare Tinée) est coupée à la circulation, dans le sens Digne-Nice, pour une durée indéterminée.

- Préalablement coupée, la RM 6102 est rouverte sur une voie dans le sens Nord / Sud entre la gare Tinée et le Baus Roux depuis le 7/10/20 à 8h30.

- Préalablement coupée en raison d’un éboulement, la RD 6202 (Malaussène) est rouverte dans les deux sens de circulation depuis le 9/10/2020 à 17h30.

- En raison d’un éboulement, la RD 26 (Tournefort) est coupée dans les deux sens de circulation, après le village de Tournefort en direction de Massoins, pour une durée indéterminée.

Bande Littorale :

- En raison d’un incident technique, le tunnel de Cap Estel (RM 6098 – Eze) est coupé dans les deux sens de circulation, pour une durée indéterminée. Déviation mise en place par voie communale Raymond Poincaré

- Préalablement coupée en raison du risque d’inondation, la RM 99 (Nice), accès à l’aéroport est rouvert dans les deux sens de circulation depuis le 9/10/20 à 14h15.