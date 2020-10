Les infos transports et routes de ce jeudi 8 Octobre 2020 dans les Alpes-Maritimes

France Bleu Azur vous donne en temps réel des informations pratiques pour circuler et utiliser les transports dans les Alpes Maritimes. Informez nous et informez-vous au 04 93 82 03 04

Nouvelles fréquences dans les vallées des Alpes-Maritimes

France Bleu Azur, une antenne de Radio France qui élargie sa couverture afin de rendre service aux habitants des vallées. Voici de nouvelles fréquences qui diffusent des informations pratiques après les intempéries du 2 octrobre 2020.

Vallée de la Vésubie 92.9

Vallée de la Tinée : Saint-Etienne-de-Tinée 1 91.0

Saint-Etienne-de-Tinée 2 89.4

Vallée de la Roya : Breil-sur-Roya 1 92.8

La Brigue 89.3

Haute vallée du Var : Beuil 96.9

A nouveau des bus dans certaines vallées

Le réseau ZOU (les cars interurbains) géré par la région Sud PACA s'adapte et propose des solutions de mobilité pour la vallée du Var et du Cians, malgré les difficultés, pour Valberg, Puget-Théniers et Guillaumes.

Le réseau Zou s'adapte dans les vallées des Alpes Maritimes - Zou - Région Sud PACA

Les trains vont désormais jusqu'à Fontan

Dès ce jeudi 8 Octobre 2020, 2 trains (un le matin et un le soir) pourront faire le trajet Breil-Sur-Roya / Fontan et permettre de désenclaver les villages de Saorge et Fontan dans la vallée de la Roya.

Le premier TER partira de Breil à 7h30 pour relier Fontan à 8h15. Le retour est prévu à 9h45 au départ de Fontan pour relier Breil à 10h30. L'après-midi, le TER partira à 14h de Breil pour arriver à 14h15 à Fontan. Il repartira de Fontain à 16h15 pour une arrivée à Breil à 17h.

Sur les routes des Alpes Maritimes

Dans la Tinée, les agents de la Métropole Nice Côte d'Azur ont remis lundi soir en service l’ancienne voie pour permettre à des convois sécurisés de 3,5 tonnes de circuler et pouvoir ainsi alimenter tous les villages et évacuer ceux qui le souhaiteraient. Les ingénieurs et géologues qui ont examiné la zone ont validé la reconstruction du lit de la Tinée où il se trouvait et devrait être effective d’ici 8 jours. Dans 15 jours une piste de passage sera aménagée et la voie historique devrait être remise en circulation normale d’ici fin novembre, sauvant ainsi la saison hivernale des stations de ski.Depuis le mardi 6 Octobre 2020 et jusqu’à nouvel ordre, en plus de l’ouverture aux seuls services de secours, la route de la Tinée (RM 2205) sera ouverte aux véhicules de moins de 3,5 tonnes sous conditions :

Uniquement lors des créneaux de passage suivants : de 8h00 à 9h00, et de 17h00 à 18h00.

Sous le contrôle des forces de l’ordre et des services de la Métropole.

Cette possibilité est strictement offerte aux personnes qui se seront inscrites dans leur Mairie de résidence.

- La RM 32 (la Tour-sur-Tinée) est rouverte de la vallée de la Tinée à la Tour-sur-Tinée et reste coupée de la Tour-sur-Tinée à Utelle dans les deux sens de circulation

- Préalablement coupée, la RM 26 (Tournefort) est rouverte dans les deux sens de circulation, après le village de Tournefort en direction de la Tinée

- La route d’accès à Isola 2000 (RM 97) est rétablie à la circulation dans les deux sens, sur une voie

A Saint-Laurent-Du-Var, le passage Maicon (sur la RM95d) a rouvert, il s'agit de cet axe qui passe sous la route du bord de mer et permet notamment de rejoindre Cap 3000 ou l'A8 en longeant le fleuve.

Dans la vallée de l'Esteron, la RD17 entre Vescous et Pierrefeu est rouverte. Mais la RD 217 menant au vieux-village de Pierrefeu est réduite à une voie en un endroit, la chute d’un noyer ayant emporté les une grande partie de la chaussée.

Dans la vallée de la Roya et la Bevera :- la RD 6204 (Breil-sur-Roya) est coupée à la circulation dans les deux sens, au nord et au sud de Breil-sur-Roya, pour une durée indéterminée.

Dans la Vésubie :

- la RM 2565 (vallée Vésubie) est coupée dans les deux sens de circulation au niveau du giratoire Durandy

- Accès à Belvédère par la RM 71

- Accès à St-Jean-la-Rivière ET Utelle par Levens et Duranus (RM 19)

- Accès à la Bollène Vésubie par le col de Turini (RD 2566 / RM 70) - Accès à Lantosque par le col St-Roch (RM 73)

- Accès à la Colmiane (RM 2565) par St-Sauveur-sur-Tinée (RM 2205)

Dans l'Estéron et les Préalpes d'Azur :

- Préalablement coupée en raison d’une coulée de boue, la RD 27 (Toudon) est rouverte à la circulation sur une voie, après Toudon en direction de Tourette-du-Château, pour une durée indéterminée

- En raison de l’effondrement d’un pont, la RD 110 (Le Mas) est coupée à la circulation dans les deux sens, au niveau du pont de la Gironde, pour une durée indéterminée

- La RD 117 (Toudon) est coupée à la circulation dans les deux sens, au sud de Toudon pour une durée indéterminée.

Dans le Moyen-Var :

- La RM 6202 est rouverte à la circulation et mise en double sens entre la Gare de la Tinée et le Tunnel de Mescla-Reveston

- La RM 6102 (Utelle - entre le tunnel de Mescla-Reveston et la gare Tinée) est coupée à la circulation, dans le sens Digne/Nice, pour une durée indéterminée.

- Préalablement coupée, la RM 6102 est rouverte sur une voie dans le sens Nord / Sud entre la gare Tinée et le Baus Roux depuis le 7/10/20 à 8h30.

- En raison d’un éboulement, la RD 6202 (Malaussène) est coupée dans les deux sens de circulation à Mallaussène, Déviation mise en place dans les deux sens pour les véhicules de PTAC > à 26 T par l’A51 et l’A8 via Aix-en-Provence. Déviation pour les VL possible par RD17 via Roquestéron et Gilette.

Dans la Haute vallée du Var et les gorges du Cians et de Daluis :

- En raison d’un éboulement, la RD 26 (Tournefort) est coupée dans les deux sens de circulation, après le village de Tournefort en direction de Massoins, pour une durée indéterminée.

Sur le littoral :

- La RM 6202 bis est coupée dans les deux sens de circulation entre le giratoire de la Manda et le giratoire de la 8ème rue- En raison d’un incident technique, le tunnel de Cap Estel (RM 6098 – Eze) est coupé dans les deux sens de circulation, pour une durée indéterminée. Déviation mise en place par voie communale Raymond Poincaré

- En raison du risque d’inondation, la RM 99 (Nice), accès à l’aéroport est coupée dans les deux sens de circulation.