Route : les infractions verbalisables par vidéosurveillance désormais plus nombreuses

Il y en avait quatre. Depuis le premier janvier, onze infractions routières peuvent être sanctionnées à distance, par un agent installé derrière un ordinateur. Alors que les caméras se multiplient dans le Nord Franche-Comté, les conducteurs sont partagés sur la mesure défendue par le préfet.

Il y a ceux qui voient cela comme un moyen de "ponctionner encore les vaches à lait que nous sommes", ceux qui considèrent "que c'est une bonne chose" ... Depuis le 1er janvier 2017, sept nouvelles infractions sont verbalisables par vidéosurveillance. Les conducteurs de deux-roues comme les conducteurs de véhicules à quatre roues sont concernés. « Il y avait quatre infractions déjà concernés, ça porte donc le total à onze », explique le préfet du Territoire de Belfort Hugues Besancenot, invité de France Bleu Belfort Montbéliard ce mardi.

Onze infractions sont concernées. © Radio France - Hugo Flotat-Talon

Les radars bientôt plus puissants

Les caméras de vidéo-surveillance sur la voie publique pourront toutes être utilisées. « Un agent assermenté, qu’il soit policier national, municipal ou gendarme, établira la contravention qui sera envoyée directement au centre de Rennes. », explique Hugues Besancenot. Les radars nouvelle génération permettront bientôt de verbaliser ces infractions. «Ils fournissent des images qui peuvent être exploitées au centre de traitement de Rennes », explique le préfet.

"Dégager du temps aux forces de l'ordre"

Les conducteurs sont partagés sur la mesure. "Abus" pour certain, "bonne chose" pour d'autres. "J'utilise mon téléphone, comme 90% des gens autour de moi. J’espère simplement que les agents seront bienveillants. Si on regarde son portable quelques secondes au feu rouge, pour moi ça ne vaut pas une amende, ce n’est pas un abus ». «Ça me parait bien ciblé, ce sont des infractions à l’origine d’accidents et de dommages importants. Le téléphone portable c’est 10% des accidents sur la route », estime Yves Lemaire, le directeur régional de la prévention routière en Bourgogne Franche-Comté.

« Ce n’est pas un appauvrissement du service public. Les gendarmes et policiers pourront faire des contrôles alcoolémie par exemple, que ne peuvent pas faire les radars. Ils seront là pour ces infractions qui sont les plus graves et que ne peuvent pas faire les machines », estime le préfet Hugues Besancenot. Les caméras vont se multiplier dans les mois à venir. « Il y a des projets depuis plusieurs années, et nous recevons régulièrement des demandes à la préfecture de la part de maires pour de nouvelles installations », explique Hugues Besancenot.