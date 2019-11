Les innovations technologiques au coeur du projet PSA Sochaux 2022

Sochaux, France

Après la présentation d'une presse ultra-moderne dans le nouvel atelier emboutissage l'été dernier, le site de Sochaux a dévoilé ce jeudi toute une série d'innovations technologiques dont certaines seront au coeur de son projet "Sochaux 2022". Une quarantaine de chefs d'entreprises du nord Franche-Comté essentiellement des équipementiers automobiles ont pu assister à des démonstrations dans les ateliers.

Des véhicules entièrement automatisés

Certaines innovations sont testées dans l'usine, d'autres sont déjà opérationnelles comme dans l'atelier ferrage. Dans cet endroit ou l'on fabrique les caisses des véhicules, de drôles d'engins circulent : des cars à fourche. Pas de pilote, ces chariots élévateurs de type Fenwick sont autonomes. " Ces engins se repèrent avec une détection laser sur la partie haute du mât. Cela lui permet de détecter les pièces qu'il doit prendre à tel endroit avec une route à droite, une route à gauche", explique Xavier Vanneufville, chef de projet en charge de la logistique sur le site de Sochaux

Ces engins manipulent une vingtaine de palettes à l'heure. Ils livrent les pièces en bord de ligne. Dès qu'un conteneur est vide, l'opérateur appuie sur un bouton et le car à fourche rapplique pour en apporter un autre, plein. Neuf engins du même type circulent actuellement au ferrage. Il y en aura 34, presque 4 fois plus, d'ici un an. " C'est un projet auquel on a pensé il y a un peu plus de deux ans. Aujourd'hui, c'est une réalité et on va l'intégrer dans notre projet car c'est une réussite", précise Thierry Robert, directeur de la production du site PSA de Sochaux.

Ce sont des outils d'aide à nos opérateurs, pas des outils pour remplacer nos opérateurs, Thierry Robert, directeur de la production

L'industrie automobile restera une industrie de main d'oeuvre, rassure les responsables de PSA.

Thierry Robert, directeur de la production chez PSA Sochaux, a parlé innovation technologique devant une quarantaine de chefs d'entreprise © Radio France - Christophe Beck

" Nous mettons autant d'énergie et d'investissement dans le développement des compétences de nos collaborateurs que dans l'innovation. Pour autant, on a besoin de l'innovation, ça nous aide à être performant et c'est ce qui assurera notre pérennité dans les années à venir. Les lignes de montage sont complètement manuelles. La robotisation, c'est une partie infime du projet Sochaux 2022", précise Thierry Robert.

Le Mattern Lab opérationnel en 2020

Le Mattern Lab de PSA Sochaux sera lui opérationnel l'an prochain. Il s'agit d'un lieu de création et d'expérimentation qui sera implanté dans l'enceinte de l'usine. Il accueillera un ensemble de partenaires dédiés à l'innovation, aux services des entreprises et de leurs salariés. Le Mattern Lab fait partie de l'appel à projets " Territoires d'Innovation" pour lequel le nord Franche-Comté a été retenu.

Par ailleurs, un nouvel atelier montage et un nouvel atelier ferrage verront le jour d'ici 2022-2023.

PSA Sochaux compte aujourd'hui prés de 10 000 salariés dont 7 600 en CDI. Près de 2 000 véhicules sortent chaque jour des lignes de montage.