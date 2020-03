Les inondations causent du retard sur les trains en Sarthe

15, 30, parfois 45 minutes de retard lundi matin pour les TGV en provenance de Rennes et qui desservent la gare du Mans. Ce sont les fortes pluies de la tempête Léon qui sont responsables. Une voie est inondée entre Angers et Sablé. La vitesse des trains est limitée.

Caves, routes et rails inondés. Le passage de la tempête Léon en Sarthe a des conséquences jusqu'à la circulation des trains ce lundi matin. Les TGV en provenance de Rennes notamment affichent jusqu'à 45 minutes de retard. Une voie est inondée entre Angers et Sablé. Les équipes de la SNCF sont sur place mais il faudra la journée pour revenir à la normale. En attendant, la vitesse des trains est limitée, ce qui cause les nombreux retards.

La circulation déjà perturbées pour plusieurs autres raisons pendant les vacances

C'est décidément une mauvaise série pour les trains en Sarthe. La circulation des trains a été quasiment coupée à deux reprises vendredi et mercredi dernier. Cette fois, c'était un train de travaux qui était resté en panne à La Suze. Mercredi, un incident de personne avait également fortement perturbé la gare du Mans.