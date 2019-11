Les jours raccourcissent, pensez à vérifier que vos phares fonctionnent

La nuit tombe de plus en plus tôt, et bien souvent, il faut rouler dans l'obscurité sur les trajets du quotidien. Et ce, avec des phares qui ne fonctionnent pas toujours très bien, ou sont mal réglés. C'est la raison pour laquelle il faut penser à vérifier régulièrement tous ses feux. Les lampes défectueuses sont le plus souvent à l'arrière de la voiture, souligne Jean-Bernard Langlois, garagiste à Cherbourg. "Les gens ne regardent pas, explique-t-il. A l'avant, ils s'aperçoivent généralement que quelque chose ne marche pas, mais à l'arrière cela arrive très souvent."

Facile à réparer

Certains automobilistes prennent la peine de signaler aux autres le problème par un appel de phares. Jean-Bernard Langlois, lui, vérifie toutes les voitures qui passent dans son garage : "quand on fait une vidange ou une révision sur une voiture, systématiquement, c'est contrôlé. Et c'est remis en état, même sans l'accord du client, car ce sont des lampes qui valent très peu cher." Selon les voitures, l'opération prend cinq minutes à une heure s'il faut retirer le pare-chocs.

Il est bien sûr possible de changer les ampoules grillées soi-même. "La boîte de lampes est obligatoire et la plupart du temps c'est assez facile à changer," ajoute le garagiste qui rappelle que la voiture est recalée au contrôle technique si l'un des feux ne fonctionne pas. Quant à l'amende pour éclairage défectueux, elle s'élève à 68 euros, et peut grimper à 135 € et quatre points de permis en cas d'absence de feux la nuit ou par mauvaise visibilité.