Les liaisons vers l'île de Sein interrompues depuis vendredi, colère des habitants

Les travaux de l'Enez Sun, victime d'une avarie, ont pris plus de temps que prévu

Île de Sein, France

Les Sénans sont en colère. Suite à une avarie sur l'Enez Sun, ils n'ont plus de bateau pour assurer la liaison vers l’île depuis vendredi. Le Pétrel, qui remplace le bateau habituel, ne peut pas naviguer par gros temps.

Vacances scolaires

La panne tombe mal, avec les vents tempétueux de ces derniers jours, les liaisons sont donc interrompues. Timing catastrophique en pleine période de vacances scolaires des Parisiens confirme Dominique Fouquet, la présidente de l'association des commerçants : "La semaine dernière, il y avait un peu de monde, là tout est fermé depuis samedi car ça ne sert à rien d'être ouvert. Et au-delà des touristes, la mission de service public n'est pas assurée non plus".

La Penn Ar Bed est "désolée"

Le directeur de la compagnie Penn Ar Bed regrette le temps que prend la réparation du bateau mais rappelle qu'avec les conditions météo de ces derniers jours, il n'aurait pas pu naviguer non plus. Tout devrait rentrer dans l'ordre ce mercredi après-midi.