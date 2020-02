Les stations de tramway des lignes 1 et 2, Comédie, Corum,Gare St Roch-Maguelone et Louis Blanc ne seront pas desservies jusqu'à lundi, à Montpellier. Cela fait suite à un incident technique, ce samedi 15 février.

Les lignes 1 et 2 du tramway perturbées à cause d'un incident technique à Montpellier

Montpellier, France

Suite à un incident technique survenu lors des travaux d'entretien de la voie ferrée, ce samedi, dans le secteur du Corum, à Montpellier, le trafic est partiellement interrompu sur les lignes 1 et 2 du tramway, jusqu'à lundi.

Sur la ligne 1, aucun tram ne circule entre les stations Place Albert 1er- Saint Charles et Gare Saint-Roch. Pour la ligne 2, en direction de Sabines/ Saint-Jean-de-Védas Centre, il n'y a pas de tram entre les stations Corum et Gare Saint-Roch.

Les stations Comédie, Corum, Gare St Roch-Maguelone et Louis Blanc ne sont pas desservies. Les voyageurs sont invités à se reporter aux arrêts Gare St Roch République (ligne 1) et Gare St Roch Rue Jules Ferry (ligne 2). La ligne 2 sera déviée sur les itinéraires des lignes 4 et 3 de tramway via les stations Place de l’Europe et Rives du Lez. En conséquence :