À partir du lundi 5 octobre, les lignes 4, 9 et 16 de Tango, à Nîmes, sont déviées. Ces déviations dureront plusieurs mois, le temps des travaux de réfection des quais de la Fontaine. Ces travaux devraient se terminer à la fin de l'été 2021.

Les lignes 4, 9 et 16 de Tango déviées pendant plusieurs mois à Nîmes

À partir du lundi 5 octobre, les lignes 4, 9 et 16 de Tango, à Nîmes, sont déviées. Plusieurs arrêts sont reportés ou supprimés durant plusieurs mois, le temps des travaux de réfection du quai de la fontaine côté sud. Ces travaux débutent lundi 5 octobre et s'étaleront en 3 phases successives jusqu'à la fin de l'été 2021.

Pour Ligne 4 Vacquerolles-Golf vers Pont de Justice, et la ligne 9 Route d’Alès vers Route d’Arles – Bouillargues : l'arrêt Maison de santé est reporté à Cadereau, l’arrêt Place d’Assas est supprimé et l’arrêt Arènes est reporté à Musée Romanité ou Esplanade T2.

Pour Ligne 4 Pont de Justice vers Vacquerolles-Golf, et Ligne 9 Route d’Arles – Bouillargues vers Route d’Alès : l'arrêt Arènes est reporté à Musée Romanité ou Esplanade T2, les arrêts Maison Carrée et Vierne sont supprimés et l'arrêt Roosevelt est reporté à Cadereau.

Pour Ligne 16 Calvas vers Ville active : l’arrêt Vierne est reporté à Maison Carrée et les arrêts J. Guesde et Placette sont reportés à l’arrêt provisoire Jaurès situé dans la rue du mail.

Pour Ligne 16 Ville active vers Calvas : l’arrêt Severine est reporté à Jaurès T2 ou De Seyne et les arrêts J. Guesde et Placette sont reportés à Jaurès T2.

Toutes ces informations ainsi que les nouveaux horaires de ces lignes 4, 9 et 16 sont bien sûr à retrouver sur le site de Tango, des nouveaux horaires également disponibles dans la boutique à partir du lundi 5 octobre. Vous pouvez également téléphoner au 0.970.818.638.