Les lignes A et B du métro de Toulouse fermées jusqu'à jeudi matin après un incident électrique

C'est la conséquence d'un incident électrique qui a eu lieu ce mercredi matin peu avant la station Patte d'oie et qui paralyse l'ensemble du réseau. Les équipes de Tisséo devraient passer une bonne partie de la nuit sur place pour des réparations et des tests.

On en sait un peu plus sur l'incident qui paralyse les deux lignes de métro toulousaines depuis ce jeudi matin. Juste avant 9 heures, un arc électrique s'est produit moment du passage d'une rame une centaine de mètres avant la station Patte d'Oie. L'incident a causé une surchauffe et un gros dégagement de fumée. Des câbles de liaisons qui relient le poste de commandement au pilotage des lignes de métro A et B ont été endommagés.

Les équipes de Tisséo mobilisées cette nuit

Les pompiers et les équipes de Tisséo sont intervenus rapidement pour évacuer les voyageurs. Il n'y a pas eu de blessés, mais huit personnes ont été incommodées par les fumées : des voyageurs examinés par les pompiers mais qui ont pu repartir sans passer par la case hôpital.

Des agents de Tisséo étaient toujours sur place pour réparer les dégâts, mercredi en fin de journée. Ils pourraient y passer une bonne partie de la nuit : l'intervention est assez lourde et de nombreux tests doivent être effectués. Les lignes de métro A et B vont donc rester fermées toute la journée de mercredi. Tisséo espère une réouverture demain matin à 5h15 pour les premiers départs, si tout va bien. Ou, au pire, à 7 heures pour le début de la période de pointe.

Des bus pour remplacer les métros

Tisséo met en place un réseau de bus relais pour palier cette panne de métro :

Pour la ligne A, emprunter la ligne 14 qui relie Basso Cambo et Balma-Gramont.

Pour la ligne B, la ligne B'effectue la liaison entre le Grand Rond et Borderouge. La ligne L6 est prolongée jusqu'à Université Paul Sabatier.