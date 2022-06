Les lignes de tramway de la CTS perturbées à partir du 20 juin à Strasbourg

Les clients de la CTS vont devoir prendre leur mal en patience, comme chaque été. Pour réparer les rails de tramways usés, la compagnie de transport strasbourgeois va en effet procéder à de gros travaux de maintenance sur son réseau, entrainant des perturbations sur toutes ses lignes à des dates différentes.

Trois phases de travaux

Il va y avoir trois phases. La première concerne les lignes C, E et F du 20 juin au 8 juillet. Les trams ne circuleront plus entre les stations République et Esplanade/Place d'Islande. Il y aura, sur chaque ligne, des bus de substitution. Mis à part entre Esplanade et la Place d'Islande.

La première interruption de trafic concernera les lignes C, E et F - (document CTS)

Des bus de substitution, mais pas partout

Deuxième phase ensuite : du 11 au 29 juillet, les trams A et D seront interrompus entre les stations Homme de Fer et Etoile-Polygone. Attention, sur cet itinéraire, les bus ne peuvent pas circuler dans l'hypercentre. Les clients devront donc, soit aller à pied jusqu'à l'arrêt de bus "Ancienne douane" 900 mètres plus loin, soit prendre d'autres lignes de tram pour rejoindre leur destination.

La deuxième interruption de trafic concernera les lignes A et D - (document CTS)

Dernière étape sur le tram B du 1er au 26 août, avec une interruption entre les stations Elsau et Homme de Fer. Il y aura des bus de substitution.

La dernière interruption de trafic concernera la ligne B - (document CTS)

Des panneaux d'information et des agents sur le terrain

A chaque étape la CTS a prévu des panneaux de couleur orange pour guider ses clients vers les arrêts de bus. Des agents seront présents aussi sur les lieux deux jours avant le début de chaque étape de travaux et pendant encore deux jours. Tout sera détaillé également sur le site de la CTS.