La grande consultation sur l'avenir de la SNCF inquiète usagers et élus de l'Yonne. Ils estiment que les lignes Auxerre-Clamecy et Auxerre-Avallon font partie de l'aménagement du territoire et doivent être pérénisées

Les lignes du Morvan entre Auxerre et Avallon ou Clamecy vont-elles parties des dessertes régionales sur la sellette après le rapport Spinetta ?

Le chantier de la réforme de la SNCF a été lancé lundi par le gouvernement. Toute la semaine le gouvernement consulte tous les acteurs de la filière, responsables de la SNCF, syndicats, associations d’usagers et les élus. Les présidents de région, en charge de la compétence ferroviaire depuis 2002 sont reçus ce mardi dont Marie-Guite Dufay, présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté.

Parmi les axes de réflexions, la région Bourgogne-Franche-Comté souhaite que les petites gares TGV soient maintenues sur l’ensemble du territoire. Tout comme les lignes secondaires explique Michel Neugnot vice-président en charge des transports à la région. « Nous pensons qu‘elles font parties de l’aménagement du territoire et que l’Etat ne peut pas s’en désintéresser d’un revers de main comme cela. Et pour ce qui est du court terme nous souhaitons que ce qui était prévu en réalisation de travaux dans le cadre du contrat de plan soit maintenu. C’est une position très forte que nous exprimerons à la ministre des transports Elisabeth Borne ce mardi. Pour ce qui est les lignes du Morvan, pendant deux contrat de plan nous avons travaillé sur cette ligne donc elle n’est pas dans les lignes ou il y a des travaux à réaliser dans l’immédiat. D’autre part nous avons mis en place à l’été 2015 des dessertes nouvelles mêlant du car et du train et nous avons tous les ans un bilan de cette desserte qui prouve que l’on n’a pas perdu d’usagers sur cette ligne » poursuit Michel Neugot.

Le réseau TER en Bourgogne-Franche-Comté est emprunté par 60 000 voyageurs chaque jour

En ligne de mire le fonctionnement et l'avenir des "petites lignes" de desserte régionale comme dans l'Yonne, les lignes du Morvan : Se rendre à Avallon ou Clamecy en train est toujours possible aujourd'hui en gare d’Auxerre avec un ou deux allers retours par jour. Un service qu'il faut à tout prix conserver selon Colette venue accompagner une amie qui se rend justement à Avallon en train: «Quand on a pas d’autre moyen de locomotion, ces trains sont essentiels ». Damien fait partie des usagers réguliers de cette ligne. Il vit à Auxerre mais une partie de sa famille est avallonnaise. Entre les TER et les bus de substitution, il n’y a pas photo selon lui : "Pour moi il faut garder la ligne des TER car on en a vraiment besoin .Il faut privilégier les trains au bus de substitution qui ne sont pas toujours en très bon état alors le train ,il nous le faut entre Auxerre et Avallon. Il ne faut pas supprimer cette ligne-là » insiste Damien. Pour la maire de Cravant, Colette Lerman le maintien des dessertes est primordial pour la survie des petites communes desservies d'autant que d'important travaux de modernisation ont été réalisés par la région il y a quelques années : "A cravant , 15% des gens qui prennent le train le font pour se rendre au travail et nous avons aussi une forte fréquentation touristique notamment à partir du printemps et les weekends. des touristes qui viennent sur le Canal du Nivernais ou qui empruntent la véloroute. Les grottes d'Arcy-sur-Cure plus au sud attirent aussi des touristes toute l'année" assure Colette Lerman.

Selon Michel Neugnot en charge des transports à la région Bourgogne-Franche-Comté, il n’est pas question de remettre en cause les lignes Auxerre-Avallon et Auxerre-Clamecy : « on ne va pas remettre en cause des dessertes qui ne relèvent plus de l’Etat mais qui dépendent de la région. L’aménagement des dessertes a été revu. Nous maintenons ces dessertes. » C'est le message que portera la région Bourgogne-Franche-Comté lors de son entrevue avec la ministre du transport Elisabeth Borne.

Du coté des syndicats, la CGT-Cheminots, appelle les cheminots et les usagers à une manifestation nationale à Paris le 22 mars, pour défendre"un service public SNCF de qualité".