Les lignes Normandes de la Brittany Ferries transporteront des voyageurs à partir du 29 juin

La Brittany Ferries reprendra le transport de voyageurs à partir du 29 juin, après plus de trois mois d'interruption à cause de l'épidémie de Covid-19. Les lignes normandes vont redémarrer, avec quelques ajustements.

Plus de trois mois après l'arrivée du dernier ferry transportant des passagers, la Brittany Ferries va renouer avec le transport de voyageurs à partir du 29 juin. La flotte, en grande partie immobilisée à cause de la pandémie, va reprendre progressivement du service, y compris sur les lignes au départ et à l'arrivée en Normandie. Seules des rotations pour le fret subsistaient depuis le confinement.

Dès le 29 juin, le Mont-Saint-Michel, qui poursuivait les traversées chargé de camions, accueillera à nouveau des passagers entre Caen et Portsmouth. Le Normandie renforcera la ligne à partir du 12 juillet.

La ligne Cherbourg - Poole toujours à quai

Du côté de Cherbourg, il y aura du mouvement très prochainement avec le départ du ferry Armorique, stationné dans le port en attendant la reprise. Il naviguera entre Roscoff et Plymouth le 29 juin. Il faudra en revanche attendre le 10 juillet pour la reprise de rotations entre Cherbourg et Portsmouth. Elles seront effectuées par le Connemara et non le Normandie Express.

Pas de reprise, par contre, pour la ligne Cherbourg - Poole. Dans son communiqué, la compagnie indique "manquer de visibilité sur la demande estivale." Le Barfleur, actuellement en villégiature dans le port de Caen, ne reprendra donc pas ses traversées entre le Cotentin et Poole.

Les voyageurs seront priés de bien se renseigner en amont. La capacité des bateaux sera réduite. Il faudra également venir en avance pour embarquer, de sorte de fluidifier le processus. A bord, les gestes barrières sont évidemment de vigueur, comme c'est le cas depuis le début de la crise, pendant les traversées de marchandises.