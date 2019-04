Les lignes SNCF de Bourgogne-Franche-Comté critiquées par Clémentine Autain

Par Mayeule de Charon, France Bleu Bourgogne

Pas de wagon-bar, pas de places assises, la députée de la France Insoumise, Clémentine Autain n'a pas aimé son trajet en train entre Paris et Besançon, via Dijon, et l'a fait savoir sur twitter. La photo a été abondamment partagée et commentée, vendredi 19 avril.