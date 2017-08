Bordeaux : des limitations de vitesse qui évoluent selon le trafic sur l'A63

Ne vous fiez plus aux panneaux fixes situés en bordure de route. A partir de ce mardi, la vitesse réglementaire sur certaines portions de l'autouroute A63 entre Bordeaux et Arcachon est affichée par les panneaux lumineux situés au-dessus de la route, et elle est fixée selon l'état du trafic.

Fini les limitations fixes tout au long de la route. Une section à vitesse dite "régulée" est mise en place à partir de ce mardi. Quand l'axe commencera à être saturé, hop ! la limitation de vitesse change. Et vous le saurez grâce aux affichages lumineux situés au dessus de l'A63 qui déterminent à combien vous devez rouler. Il ne faudra donc plus se fier uniquement aux panneaux fixes.

Des limitations qui évoluent selon le trafic

Cela concerne l'A63 dans les deux sens. Dans la direction Bordeaux-Arcachon, ce sera à partir de l'échangeur 24 à côté de Cestas jusqu'à l'A660. Dans l'autre sens, en direction de Bordeaux, c'est toute la portion de l'A63, qui va de l'A660 jusqu'à la rocade bordelaise qui est désormais en "vitesse régulée".

Pour définir la vitesse, des capteurs sont installés sous la chaussée. Ils établissent combien de voitures circulent dans la zone au même moment. Si elles roulent au ralenti, ou si elles sont à l'arrêt. Ces informations sont envoyées à des opérateurs basés à Lormont au Centre d'ingénierie et de gestion du trafic (CIGT). Le logiciel décide automatiquement de changer la vitesse et de modifier l'affichage. Les opérateurs postés derrière leurs écrans 24h/24H et 7j/7 sont chargés de vérifier qu'il n'y a pas d'anomalie.

Un logiciel change la vitesse automatiquement

Les portions limitées à 130 peuvent donc passer à 110, celles à 110 peuvent passer à 90, et celles à 90 à 70 km/h. Le but c'est que les voitures roulent plus lentement mais en continu et de façon fluide même en cas de saturation. En clair, en finir avec les effets accordéon qui provoquent des arrêts et redémarrages incessants. Le dispositif est censé réduire les embouteillages évidemment, mais aussi le nombre d'accidents et la pollution.

Les radars fixes, eux, continueront de flasher à la vitesse indiquée par les panneaux fixes. Par contre les forces de l'ordre qui effectuent des contrôles routiers dans la zone, prendront en compte la vitesse affichée sur les panneaux lumineux.