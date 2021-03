Les livreurs à scooter interdits de circuler en centre-ville de Nantes, les restaurateurs mécontents

Depuis lundi 8 mars, les conducteurs de scooters à moteur thermique ont interdiction de circuler dans les zones piétonnes de Nantes entre 11H30 et 7H30 du matin. Cela concerne non seulement l'hyper-centre, de la place de Bretagne au cours du Champ de Mars, mais également le secteur du parc des chantiers, sur l'île de Nantes.

Un impact sur le chiffre d'affaires

La décision a été prise par la mairie suite aux plaintes de certains riverains, et vise directement les livreurs de repas. Beaucoup sont passés du vélo au scooter pour apporter les commandes plus vite et plus loin avec le couvre-feu. Et de nombreux restaurateurs comptent sur ces livraisons pour passer le cap de la crise sanitaire. "On est complètement dépendant des plateformes comme Uber Eats ou Deliveroo, admet Stéphane Lubert en mimant ses poings liés. Si les livreurs ne peuvent plus travailler correctement, nous non plus."

Le gérant de ce restaurant italien, situé dans l'hyper-centre, se dit "inquiet" des répercussions de ce nouvel arrêté. Il craint des délais de livraison allongés : "s'ils augmentent, les plats arrivent froids, les gens vont peut-être moins commander et ce n'est pas top." Avec le couvre-feu avancé à 18h, la livraison représente 50% de son chiffre d'affaires. "Heureusement qu'il y a ça parce que nous cela nous permet de survivre."

Périmètre concerné par l'arrêté municipal. - Mairie de Nantes

Stéphane Lubert, comme cet autre restaurateur du centre-ville, disent comprendre les plaintes concernant les nuisances sonores. Mais pour eux le calendrier n'est pas le bon. "C'est pas le moment, puisqu'on est encore en couvre-feu, le problème c'est qu'aujourd'hui on essaye de survivre. Cela aurait mieux d'attendre la réouverture des restaurants pour mettre cela en place", estime cet autre gérant installé Allée Flesselles. La réduction de la pollution et la sécurité des piétons font également partie des arguments présentés par la mairie pour justifier son arrêté.