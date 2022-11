Les lumières du pont de l'Île de Ré bientôt coupées la nuit

Après celui de l'île d'Oléron, le pont de l'île de Ré sera bientôt éteint la nuit. La date de mise en application n'est pas encore précisément déterminée, mais les lumières seront prochainement coupées entre 23h et 5h du matin. Le conseil départemental de la Charente-Maritime a acté cette décision, proposée d'ailleurs au mois d'août par la maire de Sainte-Marie-De-Ré.

20.000 euros d'économies

"Cela représente 20.000 euros d'économies par an" détaille Gérard Pons, vice-président en charge des infrastructures et des mobilités. Toutefois, plusieurs aménagements sont encore à l'étude.

"Pour le moment, si l'on éteint la piste cyclable, on est obligé d'éteindre tout : le parking du Belvédère, le péage... L'idée est que le pont ne soit pas non plus entièrement plongé dans le noir" indique l'élu. "Les services techniques du Département se penchent actuellement sur le sujet. Le système date d'il y a quelques années, il y a tout à revoir."

Autre détail : si les lumières sont coupées, les caméras ne peuvent plus lire les plaques d'immatriculations. Le conseil départemental travaille sur un devis afin d'installer des caméras infrarouges.

Les trois principaux ponts de la Charente-Maritime vont donc être éteints la nuit : actuellement en travaux, le viaduc de Rochefort est aussi privé de lumière.