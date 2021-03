Les maires de cinq communes de Moselle veulent réduire le passage des camions dans leurs villages

Les maires des communes de Bousse, Rurange, Volstroff, Metzeresche et Kédange sur Canner ont adopté une motion commune pour demander au département de prendre des mesures pour limiter le trafic des poids lourds sur la départementale qui dessert leurs villages.

Les maires des communes de Bousse, Rurange, Volstroff, Metzeresche et Kédange sur Canner ont demandé au département d'étudier la possibilité de prendre des mesures pour limiter le passage des camions sur la départementale qui relie leurs cinq villages. Ce trafic provoque des nuisances pour les habitants, alors qu'un itinéraire plus adapté existe déjà via la D654 qui contourne la ville de Yutz.

Enjeu de sécurité

A proximité de la sortie de l'A31, au nord de Metz, cette portion de route est empruntée par des camions allant dans la direction de Bouzonville, voire jusqu'en Allemagne : " C'est probablement le GPS qui leur indique le chemin le plus court ", commente Pierre Kowalczyk, le maire de Bousse, commune située au départ de cet itinéraire bis. Pas sûr que cela leur fasse gagner du temps, selon lui : " avec les rétrécissements de voies, les aménagements réalisés dans les centre village pour ralentir la vitesse ".

La route elle même n'est parfois pas très adaptée pour le passage de ce type de poids lourds, avec des virages étroits dans les centres des villages et une chaussée parfois abîmée. Ce qui inquiète surtout, c'est la sécurité : " il y a des entrées et sorties d'écoles, des commerces, et les poids lourds ont moins de difficultés à franchir les différents ralentisseurs ", explique Pierre Kowalczyk.

Bruit et poussière

Mariette, qui vit depuis 40 ans dans une maison située au bord de la route, dans le centre village de Rurange, en témoigne : " La commune avait mis plusieurs fois des barrières là dans le virage, mais certains poids lourds les ont arrachées sur leur passage", explique-t-elle.

Le passage régulier des poids lourds provoque d'autres nuisances dans leur vie de tous les jours : " C'est surtout le bruit. On a même parfois la maison qui tremble quand ils passent au virage là, et ça fait beaucoup de poussière, je le vois sur mes fenêtres ", ajoute Mariette.

Un poids lourd dans le centre village de Rurange © Radio France - Natacha Kadur

Un contournement possible

Un contournement existe pourtant déjà, en utilisant la D654 qui contourne la ville de Yutz pour emprunter la D618 jusqu'à Bouzonville. Les cinq maires ont donc rédigé une motion commune pour demander au département d'étudier les aménagements possibles. Les camions qui livrent les habitants ne sont pas incriminés, mais les poids lourds en transit de plus de 19 tonnes pourraient être invités à ne plus emprunter cette route.