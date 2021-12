Les maires du Sud-Gironde qui avaient parodié les Beatles auront finalement un transport à la demande

Leur photo avait fait le buzz sur les réseaux sociaux il y a trois semaines. Quatre maires du Sud-Gironde (Saint-Macaire, Caudrot, Gironde-sur-Dropt et Saint-Pierre-d'Aurillac) en file indienne sur la voie ferrée de Saint-Macaire, à la manière des Beatles sur la pochette d'album d'Abbey Road. Un procédé amusant pour faire parler d'un combat pourtant très sérieux. Ces élus dénoncent le changement des horaires de TER vers Bordeaux, en vigueur depuis lundi 13 décembre, obligeant beaucoup d'usagers à réorganiser leurs journées. Certains d'entre eux avaient d'ailleurs lancé une pétition.

Face au tollé, la Région Nouvelle-Aquitaine, qui gère ces petites lignes, a d'abord évoqué la mise en place d'un nouveau train le matin, pour arriver à 7h30 en gare de Bordeaux. Elle vient finalement de faire marche arrière. "On nous a ouvert une porte et quand on était dans l'entrebâillement, on nous l'a refermée dessus assez violemment", dénonce Jérémie Gaillard, maire de Caudrot. "Il y a beaucoup de frustration, et le sentiment d'être méprisés, presque niés. Or une radicalité peut en entrainer une autre et aujourd'hui, la radicalité est du côté de la Région, dans son cloisonnement." À la place, la Régionleur propose un transport à la demande, sorte de minibus pour emmener les usagers jusqu'à la gare de Langon, et leur permettre de prendre des correspondances vers Bordeaux du lundi au vendredi.

Les décideurs pensent pour nous ce qui est bien pour nos habitants, sauf que ça ne peut pas fonctionner comme ça. - Jérémie Gaillard, maire de Caudrot

De son côté, Renaud Lagrave, vice-président chargé des mobilités à la Région Nouvelle-Aquitaine explique que la mise en place d'un nouveau train était tout bonnement impossible. "Ça décalait complètement les trains qui avaient été demandés depuis très longtemps par les abonnés au sud de cette voie", affirme-t-il. "On parle de 145 personnes, c'est pas comme s'il y avait seulement trois personnes dans un train. Quand vous entrez dans les détails, les impacts sont extrêmement forts sur le reste de la ligne. C'est pour ça qu'on a répondu à la demande des élus en proposant un transport à la demande pour emmener les usagers jusqu'à la gare de Langon."

Des comptages jusqu'au mois de juillet

Mais ce ne pourrait être qu'une solution provisoire, car la Région n'exclut pas d'autres ajustements par la suite. "On se donne jusqu'au prochain changement d'horaires, en juillet", détaille Renaud Lagrave. "On va établir des comptages à partir de début janvier, pour voir si les transports à la demande sont sollicités, si le fameux train du matin est autant utilisé que ça, et si on a un problème de fréquentation sur ces quatre gares-là." Le vice-président chargé des mobilités à la Région assure également que "si des abonnés et des usagers reviennent vers nous dans les semaines et les mois qui viennent, à ce moment-là on réorganisera les choses."

On ne ferme aucune porte pour la suite. - Renaud Lagrave, vice-président de la Région en charge des mobilités

Par ailleurs, Renaud Lagrave annonce qu'il ira début janvier à la rencontre des maires de Saint-Macaire, Caudrot, Gironde-sur-Dropt et Saint-Pierre-d'Aurillac, pour évoquer ces changements d'horaires.