Les maires vont pouvoir fixer le prix des contraventions de stationnement à partir de 2018

Alors que le prix de l'amende pour stationnement non payé est le même dans toute la France jusqu'à aujourd'hui, les maires vont pouvoir librement le fixer à partir du 1er janvier 2018.

Aujourd'hui, le montant de la "prune" comme on dit, il est le même sur tout le territoire. Si vous ne payez pas pour stationner sur les places qui le réclament, la police municipale vous inflige une contravention de 17 euros.

Le même prix partout... plus pour longtemps

Et ça ça marche à Paris, à Marseille, à Avignon et ailleurs. Mais à partir du 1er janvier, les maires vont pouvoir librement choisir le montant de cette contravention. Ainsi on sait déjà ce qu'il va en être dans certaines grandes métropoles : 35€ à Strasbourg, 50 à Paris, et 60€ à Lyon... ça commence à faire cher le parking.

La réforme prévoit également le renforcement des contrôles pour verbaliser les mauvais payeurs, qui sont visiblement nombreux : 70% des automobilistes préfèrent prendre le risque de la contravention, plutôt que payer le parcmètre.

Mais ça doit servir à quoi ?

Le but, faire changer les comportements. D'abord, favoriser les transports en commun. Si l'on prend l'exemple d'Avignon, les parkings relais en dehors de la ville sont gratuits, de même que la navette qui dépose ensuite les automobilistes en centre-ville.

Et puis aussi faire la chasse à ce que l'on appelle les "voitures ventouses", qui monopolisent des places sur le long terme, et qui donc empêcheraient les automobilistes qui viennent occasionnellement en centre-ville de trouver facilement une place. Une situation qui serait défavorable aux commerces de centre-ville notamment, puisque certains finissent pas préférer les grands centres commerciaux, où le stationnement est simple, et gratuit.

Enfin il y a la question financière : l'augmentation de ces contraventions, c'est peut-être un moyen de remplir des caisses qui se vident ? La loi précise que les recettes doivent être affectées aux transports en commun, ou autres transport propres.

À Avignon, ça pourrait changer

Pour le moment à Avignon, en centre-ville, si vous souhaitez rester garés toute la journée, il vous en coûtera 9 euros, moitié moins que le prix de l'amende. Et puis il y a la solution des parkings relais : eux sont gratuits, et une navette vous emmène des parkings de l'ile Piot, ou des Italiens, jusqu'en centre-ville, là aussi gratuitement.

Aujourd'hui l'amende pour un stationnement non payé est de 17 euros, comme partout en France. Mais la mairie d'Avignon, qui n'a pas souhaité répondre à nos questions, nous a tout de même indiqué que l'augmentation du prix de la contravention était à l'étude.

Des Avignonnais pas convaincus

Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'à Avignon, on ne croit pas trop à la mesure, y compris du côté des commerçants, pour qui une éventuelle augmentation du PV pour stationnement viderait encore plus le centre-ville.

Au Pontet, une autre méthode : la zone bleue

Au Pontet, pas d'horodateur ! Pour favoriser la rotation sur les places de parking en centre-ville, la mairie a décidé de mettre en place une zone bleue : le stationnement reste gratuit, mais il est limité dans le temps.