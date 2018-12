Gilets jaunes en Provence : les manifestations se poursuivent ce jeudi matin

Marseille, France

Des opérations de filtrage étaient en cours à 8h ce jeudi 6 décembre aux péages de La Ciotat et de Bandol sur A50, du Pont de l’Etoile sur A52 et de La Barque sur A8 en direction de Lyon, en raison de manifestations de gilets jaunes. Entre Miramas et Salon-de-Provence, à Clésud, la circulation était à l'arrêt. La zone industrielle de Saint-Martin-de-Crau était également bloquée par des giles jaunes. Le carrefour Morales à Port-de-Bouc était aussi impacté dans les deux sens.

La situation à 11h

A Vitrolles, des camions bloquent les entrées du magasin Carrefour.

Barrage filtrant sur le secteur de Le Luc. Nombreux PL stationnés sur la RN7. Blocage de l'accès de la plateforme Leclerc.

La situation à 10h

A Luynes, le rond-point en direction de Marseille est bloqué. Des CRS sont sur place.

A Istres, le rond-point de l'AFPA est bloqué par des manifestants de la CGT opposés à la fermeture du centre dans le sens Istres-Martigues.

Sur l'A51, le péage de Pertuis est bloqué en direction de Pertuis par les gilets jaunes. Les camions sont à l'arrêt. Les barrières de péage sont cassées. Les voitures peuvent passer en direction d'Aix.

Sur l'A8, au giratoire du Muy, la circulation sur la N7, et la D1555 est chargée

Fermetures de lycées à Marseille

Plusieurs milliers de lycéens manifestaient jeudi matin sur le Vieux-Port à Marseille alors que le rectorat d'Aix-Marseille a décidé de fermer plusieurs lycées à Marseille pour éviter tout débordement : le lycée Saint-Exupéry (15e), le lycée Diderot (13e), Victor-Hugo et Saint-Charles (3e). 17 lycées sont par ailleurs partiellement fermés, selon le rectorat. A Aix-en-Provence, les Allées Provençales ont vu arriver une centaine d'élèves du lycée Cézanne et Vauvenargues courant en direction de la gare routière. Des jeunes cagoulés ont pénétré dans la boutique de jeu vidéo Micromania et sont repartis avec au moins une console. Depuis lundi, la police a procédé à l'arrestation de cinq jeunes en marge des manifestations de lycéens.

Pénurie de carburant : l'appel au calme dans les Bouches-du-Rhône

Alors que les stations services étaient prises d'assaut ce mercredi de nouveau, la préfecture des Bouches-du-Rhône a appelé ce jeudi matin au calme "et à la raison" sur France Bleu Provence et affirmé qu'il n'y avait pas de pénurie de carburant. Barbara Falk directrice de cabinet du préfet des Bouches-du-Rhône reconnaît que "des difficultés persistent dans certaines stations en raison de retards de livraisons".

Mais elle explique que "l'alimentation des stations-services a été pour les forces de l'ordre une priorité depuis le début du mouvement. Nous avons dans les Bouches-du-Rhône le plus gros dépôt pétrolier de France. Il a été débloqué et la liberté de circulation a été assurée tous les jours" a insisté Barbara Falk.