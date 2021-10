Les manifestations du samedi ont fait perdre 25% de sa fréquentation au tramway de Tours

Il y avait eu les gilets jaunes, à partir de novembre 2018, puis pendant plusieurs mois. Les manifestations contre les retraites, ensuite, et depuis début août ce sont les anti-pass sanitaires qui sont mobilisés. Bref, ça fait des années maintenant que la circulation du tramway de Tours est perturbée, la plupart des samedis. Ces perturbations à répétition ont fait fuir une partie des usagers.

Tram et bus de l'agglo ont perdu un quart de leur fréquentation les samedis

Le syndicat ne veut pas interdire les manifestations, évidemment, il veut juste qu'elles se déroulent ailleurs que sur les voies du tramway, pour ne plus avoir à interrompre chaque samedi où presque la circulation entre la place Choiseul et la gare de Tours. La fréquentation a baissé d'un quart, le samedi, par rapport aux périodes sans manif. Ces perturbations coutent plusieurs dizaines de milliers d'euros chaque week-end, selon la directrice du syndicat des mobilités de Touraine. Laurence Marin explique : "Le samedi, c'est devenu très régulier, de 14 heures à 17 heures en moyenne, le tramway ne fonctionne pas et on constate une perte de fréquentation qui devient structurelle, le samedi".

"Souvent, il suffit qu'il y ait une seule personne sur les voies pour qu'on ne lance pas le tramway. Un tramway, c'est très puissant et ça ne peut pas s'arrêter brutalement. Nous sommes donc obligé d'anticiper -

"On n'a aucun problème avec le fait de manifester" affirme Laurence Marin "mais le faire ailleurs que sur la plateforme du tram permettrait au tram de continuer à faire son job. On parle souvent du tramway, mais on pense rarement aux personnes qui sont dedans. Le service public est là, il est financé et il peut pas être rendu alors qu'on pourrait parfaitement cohabiter avec des manifestations".

Un problème difficile à résoudre, surtout quand les manifestations ne sont pas déclarées en préfecture

Un samedi sans perturbation, 68.000 voyageurs empruntent les tramway et bus fil bleu. Une foule considérable qui n'est pas organisée pour protester contre les perturbations à répétition, mais dont il faut tout de même tenir compte, selon Wilfrid Schwartz, président du syndicat des mobilités :

_"_C'est à peu près le même nombre de voyageurs sur l'autoroute A10 dans la traversée de Tours que dans les transports en commun. Imaginez si on bloquait l'autoroute tous les week-ends - Wilfried Schwartz

"Il y aurait forcément des revendications très, très fortes des automobilistes. C'est la même chose pour les usagers en transports en commun, donc il faut absolument trouver une solution rapidement".

Cette solution, elle sera sans doute difficile à trouver puisque de plus en plus de manifestations ne sont pas déclarées en préfecture, et n'ont donc pas d'itinéraire défini à l'avance. Une réunion avec la Préfète devrait avoir lieu prochainement.