Les marins-pêcheurs mobilisés au péage de Dozulé sur l'autoroute A13 pour dénoncer la hausse des carburants

Plusieurs professions se mobilisent ce lundi matin pour dénoncer le coût des carburants. C'est le cas sur l'autoroute A13, où des marins-pêcheurs de tous le Calvados se sont emparés du poste de péage de Dozulé (Calvados). Pendant plus d'une heure, ils ont laissé passer les véhicules.

Barrages filtrants, barrières de péages ouvertes... Plusieurs professions se mobilisent sur les routes ce lundi matin pour dénoncer la hausse des tarifs des carburants. C'est le cas dans le Calvados, des marins-pêcheurs rassemblés sur l'autoroute A13 à hauteur du poste de péage de Dozulé. Ces professionnels de la mer venus de plusieurs ports normands (Grandcamp-Maisy, Port-en-Bessin, Trouville-sur-Mer, Honfleur, Ouistreham...) "ne supportent plus le prix du gazole, a confié l'un d'eux à France Bleu Normandie. On est obligé de monter des actions pour se faire entendre du Gouvernement. On met nos sociétés en péril."

Barrières de péages levées

Les marins-pêcheurs ont donc décidé d'une opération "portes ouvertes" en levant les barrières de péages pour laisser passer les véhicules, dans les deux sens de circulation entre Caen et Paris. Dispositif levé à 8h30. Toutefois, il n'est pas certain que ça soit totalement gratuit, la société d'autoroute ayant la possibilité, à posteriori, de facturer le coût du péage aux automobilistes.