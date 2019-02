Les mauvais chiffres de la sécurité routière dans l'Yonne en 2018

La préfecture de l'Yonne vient de dresser le bilan 2018 de la sécurité routière. Et encore une fois, il n'est pas bon. Dans notre département, on court deux fois plus de risques de se tuer sur la route qu'ailleurs en France.

Les chiffres de la sécurité routière dans l'Yonne pour 2018 ne sont pas bons . Il y a eu 36 morts, l'an dernier contre 32 en 2017. Le nombre d'accidents corporels est aussi en augmentation, +10,90%, ainsi que le nombre de blessés, +8,60%. Selon la préfecture, la moyenne des tués , mais aussi des blessés et des accidents est au dessus de la moyenne nationale.

L'indice de mortalité (nombre de tués par millions d'habitants) est fortement dégradé. Rapporté à la population, le nombre de personnes tuées par million d'habitants est de 106 pour l'Yonne en 2018, alors qu'il est de 51 au niveau national.

Les causes des accidents mortels

Dans plus de 80% des accidents mortels, c'est le comportement des conducteurs icaunais qui est en cause , refus de priorité, dépassements dangereux, endormissement, consommation d'alcool et de stupéfiants. La vitesse, elle, est la cause principale dans 17% des accidents. Mais elle est souvent un facteur aggravant dans de nombreux accidents corporels.

Dans plus de 80% des accidents mortels, c'est le comportement des conducteurs icaunais qui est en cause déplore le préfet de l'Yonne Patrice Latron Copier

Les tranches d'âges des tués

En 2018, les personnes agés de 65 ans et plus représentent plus d'un tiers des tués sur la route dans l'Yonne. Et près d'un quart des accidents mortels touchent les jeunes de 18 à 24 ans.

27% des responsables présumés des accidents mortels ont entre 25 et 39 ans.

La localisation des accidents

Enfin, près des trois quarts des tués sur la route, l'ont été hors agglomération en 2018.

60% des accidents se sont produits sur les routes départementales, 15% sur les voies communales, 12% sur l'autoroute et 12% également sur les routes nationales.