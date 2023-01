Les mauvais chiffres de la sécurité routière en 2022 dans les Vosges

L'année 2022 a marqué un brusque retour à la réalité, après deux ans de Covid et d'années moins meurtrières en terme d'accidentologie dans le département des Vosges. L'an dernier, 25 personnes ont perdu la vie au total sur les routes du département, c'est 14% au-dessus de la moyenne des 5 années précédentes (sans compter 2020, dont les chiffres sont trop bas à cause du Covid).

ⓘ Publicité

Serrer la vis

En tête, la vitesse, l'alcool et les stupéfiants sont les causes les plus importantes de ces accidents, dont plus de la moitié a eu lieu à moins de 15 kilomètres du domicile de la victime. "Sur des routes que l'on connaît", regrette le Capitaine Pierre Schroth, commandant de l'escadron départemental de sécurité routière des Vosges. "On a depuis quelques temps, une cause qui s'est ajoutée, c'est celle du manque d'attention. Les gens ne se rendent pas compte, quand ils sont au volant, qu'ils ont un objet qui peut tuer", ajoute-t-il.

En conséquence, la Préfecture des Vosges a décidé de durcir les mesures de sécurité routière. Désormais, le cumul d'infractions sera plus durement sanctionné avec des retraits de permis pouvant durer un an maximum, en attente d'un jugement. Par ailleurs, les forces de l'ordre pourront immobiliser immédiatement un véhicule en cas d'infraction grave, de rodéo urbain ou de refus d'obtempérer. C'était quelque chose qu'elles ne pouvaient faire que rarement auparavant.

Surveiller la jeunesse

L'accent va être mis également sur la jeunesse. En 2022, 36% des morts sur les routes étaient âgés de 18 à 24 ans. L'idée va donc être de sensibiliser les jeunes directement dans les auto-écoles, et pourquoi pas de mener des contrôles des candidats le jour de leur examen de conduite. Certains se présentent effectivement parfois sous l'emprise d'alcool ou de stupéfiant selon les autorités.