Les ministres de la transition écologique et des transports en visite chez Airbus à Toulouse

Elisabeth Borne, ministre de la transition écologique et solidaire et Jean-Baptiste Djebarri, secrétaire d'Etat aux transports, seront chez Airbus à Toulouse, ce lundi 27 janvier 2020.

Toulouse, France

La ministre de la transition écologique et solidaire et son secrétaire d'Etat aux transports viennent au Delivery Center d'Airbus à Toulouse, ce lundi 27 janvier 2020, pour le lancement des biocarburants durables dans le transport aérien français. Elisabeth Borne et Jean-Baptiste Djebbari viennent lancer l'appel à manifestation d'intérêt, dans le cadre du lancement des biocarburants aéronautiques durables en France.

Le biocarburant dégage 80% de CO2 en moins

La date fixée pour réduire de moitié les émissions dans le ciel est 2050. La piste du biocarburant représente pour l’instant seulement 0,05 % d’un réservoir d’avion. Cela représente 80 % de dioxyde de carbone en moins mais il reste quatre à cinq fois plus cher que le kérosène.

A cette occasion, les deux ministres assisteront également à une présentation du Beluga XL, qui a obtenu sa toute récente certification, l'automne dernier. Six appareils de cet énorme avion doivent être construits d'ici à 2023. L'avion fait 63 mètres pour 19 mètres de haut. Son diamètre de plus de 60 mètres d’envergure lui permet d’emporter plus de 50 tonnes de cargaison sur plus de 4.000 kilomètres de distance.