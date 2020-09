Les mobilités douces au cœur de la semaine de la mobilité.

Saviez-vous que 50 pour cent des déplacements en voiture sont réalisés sur une distance de moins de 3 kilomètres .En Provence nous sommes très en retard sur ces mobilités douces notamment à cause du manque d'anticipation des pouvoirs publics .Une des grandes problématiques reste la rupture de charge, c'est à dire les multiples changements de mode de transport sur un trajet.

Pour mieux comprendre, voici un exemple très concret, celui de cette professeur de lycée. Béatrice habite Aix en Provence et enseigne à Marseille ,3 fois par semaine elle réalise un aller-retour., 3 heures de trajet au total. Béatrice l’affirme, si des garages à vélos étaient installés à la gare routière d’Aix, elle viendrait avec le sien et laisserait sa voiture au garage .Toujours à propos de cette fameuse rupture de charge, une pétition est actuellement en ligne sur change.org pour la création d'un tram-train dans le pays d'Aix. Etienne Rousseau est ingénieur, il vit à Aix la Duranne , il l'a lancée sur un simple constat , il est très difficile de circuler à Aix et dans ses alentours, en particulier avec des modes doux.Le projet utiliserait des voies ferrées déjà existantes, La pétition a déjà reçue plus de 5000 signatures. La pétition s'appelle « pour un tram-train en pays d’Aix ".