Les modalités de la reprise du trafic des trains entre Montpellier et Perpignan/Toulouse

La SNCF a publié ce mercredi les modalités de reprise du trafic des trains entre Montpellier et Perpignan, et Montpellier et Toulouse lundi prochain (25 novembre) après les inondations du mois d'octobre et l'effondrement des voies à Villeneuve les Béziers.

Villeneuve-lès-Béziers, France

Lundi 25 novembre, le trafic de trains reprendra sur les deux voies entre Béziers et Agde. Le trafic était interrompu depuis le 23 octobre en raison de dégâts très importants sur la voie ferrée causés par les précipitations exceptionnelles.

Des travaux dans un temps record selon la SNCF

Les fondations des deux voies ferrées ont été reconstruites sur près d’un kilomètre en un temps record selon la SNCF. Depuis près d’un mois, une centaine d’agents SNCF Réseau et des entreprises partenaires sont mobilisés 24h/24, 7 jours sur 7 pour permettre la reprise du trafic dans les meilleurs délais.

Le chantier s’est déroulé en plusieurs étapes : dépose de la voie ferrée et raccordement des fils caténaires sur les poteaux non endommagés, terrassements, reconstruction de la plateforme ferroviaire, pose de la voie ferrée et de nouveaux poteaux caténaires, et pour finir, une phase de réglages au millimètre de la voie et des essais de circulations.

Mais la SNCF précise que le trafic des trains pourra encore être chaotique lundi 25 novembre "De légères adaptations du plan de transport pour la journée du lundi 25 novembre pourront être nécessaires pour un retour à la normale des circulations ferroviaires."

