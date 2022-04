Les motards ardéchois à la conduite "vertueuse" seront récompensés

A partir de ce mardi 19 avril, les gendarmes de l'Ardèche lancent une nouvelle opération de prévention : ils vont repérer et contrôler les motards au comportement exemplaire ; les conducteurs les plus "vertueux" auront comme récompense un gilet airbag.

C'est une première en France, et c'est une initiative des gendarmes de l'Escadron départemental de sécurité routière de l'Ardèche, soutenue par la hiérarchie et la préfecture : ils vont récompenser les motards au comportement vertueux. Une opération de prévention aux aspects "éducatif" et "préventif".

Le commandant de l'EDSR de l'Ardèche, le capitaine Zanetto, détaille l'opération. "Aujourd'hui, et pendant les quatre semaines qui viennent, l'objectif est de repérer les motocyclistes sur nos routes, d'examiner et d'évaluer leur comportement sur plusieurs critères : le respect du code de la route évidemment, les mesures de précaution pour les dépassements, l'adaptation de la vitesse". Il n'y aura pas de moments dédiés, tout sera fait en même temps que les opérations de contrôle quotidiennes classiques. "Comptent également la vérification des documents obligatoires et l'équipement du véhicule" complète son adjoint, le major Monchalin. Et sur les quelques kilomètres d'observation, rien n'empêchera une verbalisation en cas de constat d'infraction.

La récompense : un gilet airbag

Dans un mois, les gendarmes ayant participé à l'opération se réuniront et sur la base de leurs fiches détermineront lesquels des motards sont les plus exemplaires sur les routes ardéchoises. La récompense : un gilet airbag. Un accessoire dont le prix peut avoisiner les 900 euros. "C'est un élément sécuritaire qui vous protège les vertèbres cervicales et les organes internes, c'est très utile en cas de chute" estime le commandant Zanetto. Il ne précise pas en revanche le nombre de gilets qui seront remis.