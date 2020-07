Les motards en colère après un nouveau ralentisseur de 28 cm à Cournonsec

C'est un dos d'âne d'au moins 28 cm de hauteur ! C'est du moins la mesure relevée, au laser, par la fédération des motards en colère de l'Hérault. Il vient tout juste d'être installé rue de la Bilière à Cournonsec, une voie située juste derrière l'Intermarché, et très empruntée toute la journée.

Il y avait ce jeudi après-midi deux catégories d'automobilistes à franchir le tout nouveau ralentisseur de Cournonsec:

Ceux qui connaissent désormais sa présence, qui s'en méfient, et qui ont naturellement tendance à ralentir et à en descendre au ralenti. Et ceux qui ont été un peu surpris, surtout quand le pare-choc avant de la voiture est allé frotter le bitume.

En tout cas, ce nouveau dos d'âne ne laisse personne indifférent. Et surtout pas la fédération des motards en colère de l'Hérault qui a été la première à dénoncer ses mensurations.

Entre 28 et 30 centimètres de hauteur, à en croire le relevé au laser auquel a procédé la commission infrastructure de la fédération. On est largement au dessus des 10 cm préconisés par la réglementation.

L'arbre qui cache la forêt

Depuis la semaine dernière, les motards, mais aussi beaucoup d'automobilistes qui ont l'habitude d'emprunter la rue de la Bilière, pestent donc après ce ralentisseur hors norme.

"Il y a environ 3000 ralentisseurs dans la métropole de Montpellier et on estime qu'environ 90% ne respectent pas les normes. L'année dernière, Philippe Saurel avait pris l'engagement que tout nouveau ralentisseur les respecterait désormais. Il nous a roulé dans la farine ! commente Jean Michel Sénéchal, coordinateur de la fédération des motards en colère de l'Hérault

Ce n'est pas tant sa hauteur qui pose problème, mais plutôt le degré d'inclinaison de sa pente, source de danger. Ainsi que le rétrécissement de la chaussée en largeur, pas ou peu signalée selon la FFMC 34.

Un ralentisseur hors norme après lequel pestent motards et automobilistes © Radio France - Guillaume Roulland

Après avoir médiatisé au maximum l'affaire, la fédération a fini par obtenir qu'une équipe de spécialistes de la métropole se rende sur place, ce jeudi.

Résultat: promesse leur est faite que le ralentisseur va légèrement être repris. Il ne s'agira pas de le raboter, mais simplement d'adoucir ses pentes pour éviter que trop d'automobilistes n'y laissent leurs amortisseurs.

Pour Jean Michel Sénéchal, c'est une bonne chose, mais cela ne règle pas le problème des ralentisseurs en général.

"Soit la pente est trop forte, soit la signalisation verticale ou au sol n'est pas bien adaptée. Partout dans l'Hérault, on alerte les élus depuis de nombreuses années. Il serait temps que les techniciens s'intéressent enfin à ce problème" conclut t'il.