Les motards en colère chassent les nids de poules et les dangers sur les routes d'Ille-et-Vilaine

Une opération "Œufs de Pâques" menée en ce week-end pascal, le tout avec des chocolats... La mobilisation des "Motards en colère" d'Ille-et-Vilaine peut faire sourire mais c'est bien une alerte envoyée aux pouvoirs publics. Les deux-roues dénoncent le mauvais entretien des routes en France, notre pays est passée de la première à la dix-huitième place mondiale sur l'état des routes en huit ans selon une étude du World Economie Forum. Des nids de poule sur les routes mais également des infrastructures dangereuses pour les motards sont pointés du doigt.

Une dizaine de motards étaient mobilisés pour cette opération en Ille-et-Vilaine. © Radio France - Julien Prouvoyeur

Philippe Jehanno, le coordinateur de la Fédération des motards en colère d'Ille et Vilaine, a relevé huit points noirs sur une portion de 60 kilomètres dans la métropole rennaise : "Il y a un ratio d'accidents mortels qui est de l'ordre de 3 % alors que les défaillances techniques sur une moto ne représentent que 0,3 % des accidents mortels. Donc, avant de vouloir imposer un contrôle technique, il y a pas mal de boulot à faire au niveau des infrastructures routières."

Lors de leur sortie à moto ce samedi, le groupe composé d'une petite dizaine de motos recense les dangers sur les routes de la métropole rennaise pour les deux roues. Sur la commune de Saint-Gilles, c'est un séparateur de voie en béton qui est recouvert de peinture. "On peut se faire surprendre !, s'agace Pascal, motard depuis plus de 40 ans. Il n'y a pas besoin de rouler à plus de 30 km/h, on peut être mis en danger en cas de situation d'urgence. On n'a pas de solution d'évitement puisque des infrastructures viennent nous couper la trajectoire."

"Si un nid de poule n'est pas forcément dangereux pour une voiture, pour un deux roues motorisé qui passe dans un nid de poule, non seulement la mécanique souffre, mais il peut y avoir une conséquence corporelle derrière. C'est vrai que ça a un prix, mais sûrement pas le prix d'une vie", ajoute Philippe Jehanno.