La fédération des motards en colère de la Somme s'est mobilisée ce lundi 18 avril à Amiens pour dénoncer l'aménagement des pistes cyclables et l'état des routes. Et elle ne compte pas en rester là.

Les motards en colère contre les pistes cyclables et les nids-de-poule à Amiens

Ce lundi 18 avril à Amiens, les membres de la Fédération des motards de la Somme se sont donnés rendez-vous pour une double action. Tout d'abord pour dénoncer l'aménagement des pistes cyclables les plus récentes de la ville qu'ils jugent non-conformes aux normes en vigueur et dangereuses et aussi pour mettre en avant le mauvais état des routes avec notamment de nombreux nids-de-poule.

Des pistes cyclables dangereuses

Première étape, les pistes cyclables situées au nord du parc de la Hotoie à Amiens. Elles sont de la dernière génération et la fédération déplore de ne pas avoir été concertée avant leur construction car pour elle, elles ne sont pas aux normes.

"Ces aménagements sont même dangereux pour les cyclistes eux-mêmes, explique Philippe Leduncq, président de la Fédération des motards en colère de la Somme. Leur rebord est trop haut, pas biseauté et en cas de chute c'est très violent".

Philippe Leduncq, le président de la Fédération des motards signale un angle de trottoir jugé trop pointu et trop haut © Radio France - Lisa Penalver

Trop de nids-de-poule sur les routes

Après cette première action, les motards se sont lancés dans petite chasse de Pâques originale : celle des nids-de-poule, qu'ils jugent trop nombreux, afin d'en répertorier certains pour prouver le mauvais état des routes.

"C'est particulièrement dangereux pour les motards, insiste Philippe Leduncq, président de la fédération, en voiture on le sent un peu moins mais en voiture une fois qu'on a mis les roues dans un trou, c'est foutu pour nous et pourtant les travaux ne sont pas faits", regrette-t-il.

Un recours de prévu devant le tribunal administratif

Pour ces deux problématiques, les motards en colère assurent avoir envoyé un courrier à la métropole resté sans réponse.

De leur côté, à la métropole, Jean-Claude Renaux, le vice-président responsable du plan vélo, et Patrick Desseaux, le vice-président en charge de la voirie, assurent ne pas avoir eu connaissance de ce courrier et rejettent toutes les accusations de la fédération.

Les motards ne comptent pas en rester là pour autant et prévoient de déposer un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif d'ici une quinzaine de jours.