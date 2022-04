Les Motards en colère de la Gironde proposent un site pour signaler les nids de poule sur les routes

Des faux œufs en plastique et de faux petits poussins : Pascal est a priori bien équipé pour passer les fêtes de Pâques en famille. Mais ce dimanche, c'est sur une route de Bègles qu'il passe quelques heures. "Avec ces accessoires, on vient matérialiser un nid de poule sur la chaussée", explique cet adhérent de la Fédération française des motards en colère. On se trouve près de la route de Toulouse. Il y a donc beaucoup de circulation. "C'est une route très amochée avec des nids de poule très présents du fait du passage des voitures, des camions et des bus", confirment les motards.

Des nids de poule dangereux pour la sécurité de tous

La FFMC 33 se mobilise pour alerter sur la multiplication de ces trous et ces déformations sur la route. Une opération nationale était menée en ce week-end de Pâques, avec un accent ludique mais pour un enjeu de sécurité routière. Car c'est un vrai cauchemar pour les deux-roues. "De mauvaises surprises à cause de nids de poule, _c'est arrivé à tous les motards. Mais ça concerne aussi les cyclistes ou les utilisateurs de trottinettes_", souligne Julien Gainza, de la fédération des motards en colère de Gironde. "On est beaucoup plus sensible aux déformations sur la chaussée à la fois sur le plan du confort mais aussi de la maîtrise du véhicule", confirme Pascal.

On a moins de stabilité, on va perdre le contrôle de notre machine et on va potentiellement avoir un accident

Un site Internet pour localiser toutes les dégradations sur les routes

Chaque nid de poule est entouré par un trait de peinture aérosol et identifié par une écriture au sol "Signalé sur niddepoule.fr". Ce site internet permet de localiser et de répertorier toutes les dégradations sur une carte de France. "L'idée est d'avoir un site pour centraliser les signalements des usagers pour faire remonter les informations auprès des instances locales comme les mairies", indique Julien Gainza. Et l'initiative semble porter ses fruits. "C'est plus simple pour les pouvoirs publics d'intervenir. L'an dernier, on est déjà venu dans cette rue et quelques nids de poule signalés ont été bouchés", se félicitent les adhérents de la section de Gironde de la Fédération des motards en colère.

C'est un travail de fourmi car le nombre de nids de poule est très important. Corinne habite dans la rue Albert Thomas où les motards se sont rendus ce dimanche, à Bègles. "C'est la route qui rejoint celle de Toulouse donc il y a beaucoup de passage. A force, avec les voitures et les camions, il y a un énorme nid de poule devant mon parking", constate cette riveraine.