Les motards en colère de l'Hérault remplissent les nids de poule avec des œufs de pâques

Reboucher les nids de poule avec des œufs de pâques. C'est une idée de la branche héraultaise de la Fédération française des motards en colère (FFMC 34). Un moyen de mettre en évidence ces trous dans les routes, particulièrement dangereux pour les deux roues. La fédération en a identifié beaucoup, notamment sur une départementale près de Montferrier, la D17E11).

Un trou = deux dangers

Au milieu de la départementale, Thomas Price cherche les nids de poule comme on cherche des œufs de pâques. Il en trouve facilement, dans un virage, face à une rangée de platanes. "Avec ces trous, un fossé, un virage, un platane, c'est un motard mort, même à 50 km/h", lance-t-il. Il rappelle ce qui est arrivé à Julien en 2018 à La Grande-Motte : "Il est décédé parce qu'il y avait un trou dans un virage, et qu'il roulait à 50 km/h".

La fédération a identifié beaucoup de nids de poule sur une départementale près de Montferrier-sur-Lez © Radio France - Nicolas Joly

Sur la route, un nid de poule représente deux dangers pour les motards : le trou en lui-même, mais aussi les véhicules qui pourraient tenter de l'éviter, et se retrouver face à un deux roues arrivant dans l'autre sens. "Quand ça tape en frontal, ce n'est pas juste le carrossier qui se frotte les mains", ironise Thomas. Un danger d'autant plus fort pour les motards peu expérimentés, plus facilement déséquilibrés lorsqu'ils passent sur un nid de poule.

Signalement en ligne

Avec sa bombe de peinture, Jean-Luc entoure les petits cratères et laisse un peu de paille et des œufs en chocolat pour le symbole. Il faut ensuite remplir un formulaire sur la plateforme en ligne eservices de la métropole de Montpellier. Ce service est à disposition de tous les usagers, piétons, cyclistes, motards et voitures. La FFMC 34 espère donc sensibiliser le plus de monde possible, pour améliorer l'état des routes du département.