Bourges, France

Ils seront un millier de motards et automobilistes attendus pour une manifestation ce samedi à Bourges. Ils protestent contre le projet de limitation de la vitesse à 80km/h sur les routes secondaires à double sens sans séparation centrale.

Une opération escargot au départ des quais du Prado, à 14h. Ils feront le tour de la ville tout doucement, en passant par le rocade, la gare SNCF, et l'arrivée au stade Alfred-Depège. Ils manifesteront ensuite, à pieds, devant la préfecture du Cher.

Cette manifestation intervient alors que 28 présidents de départements ruraux de France, dont l'Indre, ont envoyé vendredi une lettre ouverte au Premier Ministre. Ils demandent à Edouard Philippe de renoncer à cette limitation .

"L'application généralisée et indifférenciée de cette nouvelle règle engendre inévitablement une incompréhension de la part des automobilistes", explique dans cette lettre François Sauvadet, président de la Côte d'Or et du groupe Droite, Centre et Indépendants (DCI) à l'Assemblée des départements de France à l'initiative de ce courrier. En particulier dans ces départements ruraux où la voiture représente le principal moyen de transport.