Les "Motards en Colère" demandent un rond-point sur la route de Sartène

Le risque existe pour les motards comme pour les automobilistes selon la Fédération des Motards en Colère de Corse. Jean-Paul Colonna-Cesari, habitant de Sartè et secrétaire de l'association, témoigne d'un quotidien anxiogène.

"Tous les jours on a des coups de frein impromptus, des gens qui se font vraiment des frayeurs, tous les jours on me dit "oulalah, j'ai encore failli me faire rentrer dedans, j'ai eu du mal à rentrer dans le carrefour". On a une restructurée routière qui n'est plus adaptée aux flux de circulation".

En effet, comme le montre la photo, la route forme une butte, et la visibilité sur cette route territoriale en est manifestement obstruée.

"Même avec un véhicule qui respecte les limitations de vitesse à 80km/h, le danger est là. Quand on vient de Propriano, on a une butte devant nous, quand on vient de Sartène on a un virage, juste avant le carrefour, et les véhicules débouchent sur cette intersection, qui est simplement occupée par un stop, quand on vient de Sainte-Lucie de Tallano"

La Fédération des Motards en Colère appelle donc les pouvoir publics à édifier un rond-point, en replacement de ce "STOP", afin de ralentir les véhicules qui arrivent à cette intersection, et permettre à ceux qui viennent de Santa Lucia de s'engager sereinement. L'initiative a été accueillie positivement par les gendarmes locaux. Mais la décision de réaliser un rond-point dépend notamment de la Collectivité de Corse. Celle-ci n'a pu, visiblement, répondre à nos sollicitations.

Confort et outils mal utilisés

La route, c'est un sujet qui touche tout le monde, et les motards sont assez actifs sur le sujet, sur les réseaux sociaux par exemple. Nombreux sont ceux qui dénoncent les imperfections de l'enrobé sur les grands axes. Ces derniers sont de plus en plus modernes, et la FFMC le reconnaît. Cela-dit, cela encouragerait les moins prudents à aller trop vite.

De plus, dans certains villages, rouler en moto serait un parcours du combattant, la faute aux dos-d'ânes, selon Jean-Paul Colonna-Cesari.