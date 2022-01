L'hiver, les routes corses sont des "patinoires" accusent les "Motards en colère"

L'actualité nous le rappelle parfois brutalement, la conduite des deux-roues en Corse implique une vigilance particulière.

C'est l'engagement de la "Fédération Française des Motards en Colère di Corsica" (FFMC). Un engagement pour une meilleure éducation à la sécurité routière qui consiste aussi à dénoncer des dangers liés à l'entretien des routes insulaires.

Un "verglas d'été" ?

Jean-Paul Colonna-Cesari, secrétaire de la FFMC, était l'invité de la rédaction de RCFM le 14 janvier dernier (cliquer pour réécouter). Selon lui, certaines réparations réalisées provoquent de nouveaux facteurs susceptibles de provoquer des accidents.

Parmi eux, les pontages de fissures, ces lézardes noir foncé censées éviter les infiltrations d'eau.

"On parle des colmatages à l'aide de bandes de bitume mélangé à de la silice", explique J-P Colonna-Cesari. "Elles permettent de réparer provisoirement les fissures de la chaussée. Leur multiplication, malheureusement, nous pose de gros soucis. Un motard venu du continent, au mois d'octobre, s'est blessé très grièvement, il est passé à deux doigts du pire. Il y a une procédure en cours. _Tous les motards nous font part de leurs témoignages tous les jours. On appelle ça le "verglas d'été"_" .

Les changements de température ont un effet inverse à celui recherché, selon les motards. L'été, ces bandes se ramollissent et collent aux pneus, tandis que l'hiver, "c'est une patinoire" assure J-P Colonna-Cesari, qui parle même de "mise en danger de la vie d'autrui".

Autre exemple de de pontages de fissures sur une route de Corse - FFMC Di Corsica - Facebook

Manifestation prévue devant la Collectivité de Corse

Selon la FFMC, le problème a été soulevé auprès de la Collectivité de Corse (CDC) et de la Préfecture de région. Dans un courrier que nous nous sommes procurés par ailleurs, le service compétent de la CDC répond que le procédé est connu, que l'entreprise qui réalise les travaux est agréée, et que "l’apparition de « galettes de bitume » peut résulter d’une mauvaise mise en œuvre des produits [...] déposés en excès ou de manière non adaptée, les produits s’accrochant aux pneumatiques des véhicules pour être redéposés ailleurs sur la chaussée et constituer des « galettes »." (sic).

Insatisfait, le secrétaire de la FFMC annonce l'organisation d'une manifestation de le 24 janvier prochain devant les grilles de la Collectivité de Corse.