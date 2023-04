Les Motards en colère du Nord-Pas-de-Calais et leur mascotte Chtie Cocotte font la chasse aux nids-de-poule

Plutôt que de chasser les œufs ils ont choisi, en ce week-end de Pâques, de chasser les nids-de-poule. Des Motards en colère ont photographié, ce samedi, les cavités qu'ils ont croisées sur les routes du Nord-Pas-de-Calais, tout le long d'un trajet qui les a emmenés de Neuf-Berquin à Bourbourg, en passant par Aire-sur-la-Lys, Saint-Omer ou Cassel.

Un site pour recenser les nids-de-poule

Et les photos ont de quoi faire sourire : dans le cadre de cette opération nationale, en partenariat avec la Mutuelle des motards et Moto magazine, chaque nid-de-poule est comblé avec du foin, des œufs en chocolat et... une poule ! Dans la région, la mascotte de la fédération s'appelle Chtie Cocotte. "On communique comme ça sur les réseaux sociaux pour interpeller les gens, les élus et les responsables de voirie sur l'état des routes", explique Michel Wosinski, vice-coordinateur de la fédération des Motards en colère du Pas-de-Calais.

Lors de leur balade dans les Flandres, les motards n'ont trouvé ce week-end que deux nids-de-poule, dans le secteur d'Aire-sur-la-Lys. Une bonne surprise, mais "ce n'est pas le cas partout", assure Michel Wosinski : "C'est une question de budget. Par exemple, dans le bassin minier, on a des communes où l'état des routes est beaucoup plus mauvais. Quand je suis arrivé à moto à Lille, le premier rond-point que j'ai pris était en mauvais état. Il faut du temps pour réparer les routes, et il faut du budget. C'est, d'après les maires des communes que j'ai rencontrés, quasiment le deuxième budget après l'enlèvement des ordures ménagères. Donc ça pèse sur les communes et il y a des inégalités selon les territoires."

Selon le bilan de la Sécurité routière 2021 , les infrastructures entrent en compte dans 30 % des accidents mortels (en plus, souvent, d'autres facteurs comme le facteur humain ou le facteur véhicule). "Si on n'aperçoit pas un nid-de-poule la nuit ou quand il pleut, le fait que la roue avant va dans ce nid-de-poule, ça peut bloquer la moto et ça peut entraîner une chute. C'est dangereux, mais ce n'est pas dangereux que pour les motards : c'est aussi dangereux pour les cyclistes ou pour les trottinettes", explique encore Michel Wosinski, invité ce lundi matin de France Bleu Nord.

Pour recenser ces nids-de-poule, la fédération des Motards en colère a mis en ligne un site Internet : www.niddepoule.fr