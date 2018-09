Vaucluse, France

La Fédération française des motards en colère du Vaucluse (FFMC 84) mène régulièrement des actions au nom de la sécurité routière. "Quand nous interpellons les gestionnaires de voirie sur des problèmes d'infrastructure, 99 fois sur dix (!), ça reste lettre morte", assure Francis Cervellin, secrétaire de la FFMC 84. La fédération a donc décidé de lancer une cagnotte sur internet, afin de financer des actions en justice.

"Cinq ou six procès"

Dans le viseur des motards en colère : les ralentisseurs qui ne sont pas aux normes, les peintures glissantes, les plaques d'égout au milieu d'un virage, les terre-pleins centraux aux bordures dangereuses, etc. "Les procédures coûtent relativement cher et si on ne veut pas être déboutés, il faut des professionnels pour les rédiger. On espère que quand on aura fait cinq ou six procès, il n'y aura plus besoin de faire de procédure pour que les communes se mettent aux normes", expliquent Francis Cervellin.

La cagnotte est hébergée sur le site helloasso.com. Les donateurs seront consultés pour choisir quelle infrastructure sera ciblée en premier.