Les motards en colère le sont un peu moins

A peine annoncée aussitôt suspendu ! Ce nouveau contrôle technique pour les deux roues rendu obligatoire par la législation européenne devait entrer en vigueur en 2023 en France. L'annonce un peu brutale au cœur de l'été avait fait réagir les pilotes et ceux notamment de la fédération française des motards en colère. On apprend ce jeudi, qu'à la demande du Président de la République, " le ministre a convenu avec les fédérations de se retrouver à la rentrée pour échanger largement sure les différents sujets les concernant". Une décision qui satisfait Didier Michaud, représentant des Deux-Sèvres des motards en colère " C'est la pression des associations qui a quand même servi à quelque chose, trop de flou et d'interrogations dans cette affaire, surtout que ça nous est annoncé au cœur de l'été, la semaine du 15 août. "

On ne brasse pas une 125 de 120 kilos comme une bécane de 350 kilos

Voilà pour la forme, sur le fonds les arguments des motards restent les mêmes comme le rappelle Didier Michaud :" Pour une très grande majorité des motards, leur moto c'est leur outil de survie et les véhicules sont souvent en bon état que ce soit pneumatique, éclairage ou encore kit chaine. Les motos vont bien plus souvent en visite d'entretien chez les concessionnaires que les voitures". Le motard des Deux-Sèvres qui pointe du doigt un affolement dans ce dossier de contrôle technique alors que pas mal de questions restent sans réponse " même du côté des centres qui doivent effectuer les contrôles des 2 roues, c'est un lourd investissement, il faut savoir faire, et puis on ne brasse pas une 125 de 120 kilos comme une bécane de 350 kilos, il faut être formé pour , tout le monde peut entrer et sortir une voiture, une moto tout le monde n'est pas capable, encore faut il avoir le permis en plus." Les motards qui attendent la rentrée et les nouveaux échanges avec le gouvernement mais préviennent qu'ils restent vigilants et déterminés.