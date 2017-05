Les "motards en colère" manifestent en Vaucluse

A l'initiative d'un appel national, les membres de la Fédération Française des Motards en Colère de Vaucluse (FFMC 84) ont manifesté ce samedi dans le département contre la "motophobie" dont ils se sentent victimes.

Plus de 200 "motards en colère" de la FFMC 84 ont défilé ce samedi autour des remparts d'Avignon, point de rencontre des trois cortèges partis de Cavaillon, Carpentras et Orange. Les motards de la fédération se disent victimes de "motophobie", notamment à cause des nouvelles mesures décrites par Francis Cervellin, le secrétaire de la FFMC 84 : "Au premier juillet, la moitié des motards va devoir acheter une plaque d'immatriculation plus grande, on doit également acheter obligatoirement des gants aux normes et puis pendant les pics de pollution, les véhicules les plus vieux ne pourront plus rouler à cause de la nouvelle vignette Crit'Air".

Insécurité routière

Toujours selon Francis Cervellin, les motards ne se sentent plus en sécurité sur la route : "On est à neuf motards tués sur les routes vauclusiennes depuis le début de l'année. C'est un bilan catastrophique !" Le secrétaire de la FFMC 84 précise également que nombre des accidents sont provoqués par "des voitures qui tournent sans mettre le clignotant".

Afin de se faire entendre pendant la campagne des élections législatives, la FFMC 84 a pour objectif de rencontrer chaque candidat vauclusien à la députation.