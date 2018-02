Troisième weekend de mobilisation pour les motards et automobilistes poitevins. Ils ont mené une opération escargot entre Poitiers et Châtellerault. Ils dénoncent la mise en place de la limitation à 80 km/h sur les routes secondaires.

Un contrôle technique plus strict, une essence plus chère depuis le 1er janvier et des routes secondaires bientôt limitées à 80km/h. Entre 300 et 400 motards accompagnés de quelques dizaines d'automobilistes ont fait entendre leur mécontentement.

Ils ont mené une opération escargot entre Poitiers et Châtellerault avec un arrêt marqué au niveau du rond-point de la zone commerciale de Chasseneuil-du-Poitou. Ils ont également "bâché les radars" qu'ils ont croisé sur leur trajet.