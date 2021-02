Les motards manifestent pour réclamer la légalisation de la circulation inter-files

Ils vont rouler en rangs serrés sur le périphérique pour montrer la place que prennent des motos quand elles ne circulent pas entre les files de voitures. Les motards manifestent ce samedi à Paris, à l'appel de la Fédération française des Motards en colère (FFMC). Ils réclament la légalisation de la circulation inter-files, deux semaines après l'interdiction de cette pratique.

L'expérimentation menée, notamment en Ile-de-France, depuis 2016 qui permettait aux deux-roues motorisés de remonter les files de voitures a pris fin le 31 janvier. Elle a été jugée "décevante" par la Sécurité routière. Sur les 3000 km de routes concernées par le test, le nombre d'accidents de deux-roues a augmenté de 12% alors qu'il a baissé de 10% sur les autres voies.

Si on nous interdit de le faire, ça ne sert plus à rien d'avoir une moto

Cette pratique reste donc assimilée à un dépassement par la droite, passible de 135 euros d'amende et un retrait de trois points sur le permis de conduire. Elle est pourtant encore largement pratiquée, notamment sur le périphérique parisien. "C'est la spécificité des deux-roues motorisés de circuler entre les files", assure Jean-Marc Belotti, coordinateur de la FFMC pour Paris et la petite couronne. "Si on nous interdit de le faire, ça ne sert plus à rien d'avoir une moto".

La pratique permet aussi, selon lui, d'améliorer la sécurité des motards dans les embouteillages. "Si on reste derrière une voiture et qu'elle freine brutalement, on peut être percuté à l'arrière par un autre véhicule. Cela risque moins d'arriver si on est au milieu. Et on a une meilleure visibilité", explique le motard.

Il met aussi en avant les avantages pour la mobilité. "Imaginez les embouteillages, si les 300 000 conducteurs de deux roues de Paris et petite couronne retournaient en voiture". Et pour en faire la démonstration, les motards ont prévu de défiler en rangs serrés sur le périphérique ce samedi après-midi. Le départ de la manifestation est prévu à 13h00 porte Maillot, direction la porte de Vincennes, via le périphérique intérieur.