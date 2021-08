Les motards pourront (légalement) rouler entre les files dans les bouchons dans le Nord

Dès ce lundi 2 août, le Nord fait partie des 21 départements qui expérimentent la circulation inter-files pour les motos dans les bouchons. Le but est de vérifier qu'elle n'augmente pas les accidents. Cette pratique très répandue n'est pour l'instant pas prise en compte dans le code de la route.

Le but est de faire entrer à terme cette pratique très répandue dans le code de la route. (Image d'illustration)

A partir de ce lundi 2 août, les motards pourront rouler entre les deux files de voitures quand il y a des bouchons sur les voies rapides et les autoroutes du Nord, et ce en toute légalité. Notre département fait partie des 21 territoires où le gouvernement mène l'expérience de la circulation inter-file, pendant une durée de 3 ans. A l'issue de ces trois ans, si on ne constate pas une hausse des accidents liées à cette pratique, elle sera intégrée dans le code de la route.

Les motards en colère, contents

Une première expérimentation avait été tentée en 2016 et 2020, sans déboucher sur des résultats vraiment concluants. Ce nouveau test ne veut cependant pas dire que les motards pourront faire n'importe quoi dans les embouteillages. Il faut que ce soit une route limitée à 70 kilomètres heures ou plus, avec un terre plein central. Les deux-roues ne doivent pas rouler à plus de 50km/h entre les deux files de voitures. Dès que la circulation se fluidifie, il faut revenir dans les voies classiques.

Le coordinateur de la fédération française des motards en colère du Nord se réjouit d'une telle expérimentation, car elle va permettre aux automobiliste et aux motards d'être formés à la présence des deux-roues entre les files de voiture dans les bouchons. Cependant, il aurait préféré une légalisation directe, car cette pratique est courante et utilisée depuis longtemps par les motards.