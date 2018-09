Nice, France

La vitesse sur l'autoroute A8 entre Nice et Antibes va passer de 110 km/h à 90 km/h dans les prochains jours. La mesure a été décidée cet été par le préfet des Alpes-Maritimes pour réduire les embouteillages et limiter les accidents. La nouvelle limitation de vitesse devrait être appliquée dés le 1er octobre. Mais pour l'instant, la préfecture ne confirme pas. La société Vinci Autoroute affirme ne pas encore avoir reçu l'arrêté préfectoral. Cet abaissement de vitesse passe mal. La Fédération des Motards en Colère des Alpes-Maritimes vient de lancer une pétition en ligne contre la limitation à 90km/h. Une centaine de signatures ont déjà été recueillies. Pour la FFMC 06 cette mesure ne va pas faire diminuer les embouteillages et encore moins réduire les accidents. L'association considère que soit l'autoroute est embouteillée et dans ce cas la vitesse des usagers est largement inférieure à 110 km/h, soit l'autoroute est dégagée est dans ce cas, les motards en colère estiment que l'Etat cherche alors à "racketer" les automobilistes en les flashant. La FFMC 06 attend un RDV avec le préfet. Les motards en Colère organisent aussi un rassemblement ce vendredi 28 septembre à Nice, place Garibaldi à 19h.

"Une limitation absurde" pour le maire de Villeneuve-Loubet

Le maire de Villeneuve-Loubet, Lionnel Luca regrette qu'il n'y ait pas eu de concertation sur la question. L'élu LR parle de mesure absurde car la limitation de vitesse à 90km/h va être appliquée sur un secteur avec 4 voies de circulation de chaque côté. Lionnel Luca estime que cela ne va pas limiter les embouteillages mais au contraire les amplifier sur les routes départementales. Le Conseil Municipal de Villeneuve-Loubet vient d'adopter une motion pour interpeller le préfet sur ces nouveaux risques d'embouteillages.

