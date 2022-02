Les Nantais ravivent leurs souvenirs dans les vieux bus Chausson

Son bleu et jaune sont emblématiques à Nantes. Le bus Chausson était de sortie ce dimanche au salon Historic Auto. L'occasion pour de nombreux Nantais de se replonger dans de vieux souvenirs. "C'est exactement cette ligne que je prenais !", se rappelle François, un grand sourire aux lèvres. Ces vieux véhicules circulaient à Nantes jusqu'en 1975.

On y montait par l'arrière, et il y avait un passage obligatoire devant un poinçonneur. Une personne qui était installée au-dessus de la roue arrière droite et qui se chargeait de vendre les tickets. "Il n'y avait pas de resquilleurs à l'époque", grogne un homme en montrant cette caisse fantôme à son jeune fils.

Dans le bus, il valait mieux se tenir quand le chauffeur freinait. © Radio France - Matthieu Bonhoure

Les 400 coups

Dans le vieux bus, des sièges en cuir marron rembourrés, quelques banquettes, et une carrosserie presque à nu. "Quand il pleuvait ça claquait fort, lâche Pascal. Et si le conducteur freinait, je peux vous dire qu'il valait mieux être bien accroché." Assis dans un des fauteuils, il se souvient de bons moments passés dans le bus, mais ne rentre pas dans les détails parce que c'est "trop personnel".

"Si on ne se tenait pas à carreau, le patron nous faisait venir le samedi pour nettoyer le bus", se souvient Gérard. Lui, il le prenait tous les jours pour aller à l'école. Il confesse en rigolant s'être retrouvé parfois puni le samedi matin, pour une histoire de "hannetons dans le coup des copains, il y en avait partout dans le bus".

"Le but c'était de surprendre, et que tout le monde puisse se rappeler des souvenirs devant ces bus", explique Charles Hervouët, un des organisateurs du salon. une opération qui semble réussie puisque des dizaines de personnes s'arrêtent devant ces bus, certains qui ne se connaissaient même pas se retrouvent à partager leurs souvenirs.