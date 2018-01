Buc, France

Tous les ans, ils sont de retour : avec la pluie et le gel qui soulève la chaussée en hiver, le bitume devient plus fragile et des nids-de-poule se forment sur la route. Le phénomène est bien connu des automobilistes. Au mois de décembre, les utilisateurs de la plateforme Waze ont multiplié les signalements : 3.000 par jour, en moyenne.

65.000 euros de budget nids-de-poule en 2016, 25.000 euros en 2017

Pour en finir avec les nids-de-poule, il y a une bien une solution radicale : refaire toutes les routes à neuf, pour éviter que les crevasses ne se forment. Mais cela coûterait beaucoup trop cher : "On a refait une rue complète cet été, on en a eu pour 650.000 euros", sourit Alexandra Rouard, la directrice des services techniques de la ville de Buc, dans les Yvelines.

En 2017, cette commune de 5.700 habitants a déboursé 25.000 euros pour boucher tous ses nids-de-poule, 65.000 euros en 2016. "Le nombre de nids-de-poule varie tous les ans, selon les conditions météo. Cette année, on doit en avoir une bonne quinzaine sur l'ensemble de la commune", explique Alexandra Rouard.

Chaque commune d'Ile-de-France doit s'occuper de ses propres nids-de-poule, et les reboucher en prenant sur son propre budget. Les départements sont en charge des routes départementales, et c'est l'Etat qui paye pour les routes nationales.

Les nids-de-poule peuvent être signalisés sur l'application Waze : plus de 31.000 signalements ont été recensés au mois de décembre 2017. - Capture d'écran Waze

Des réparations en deux temps

Cet hiver, deux automobilistes se sont manifestés auprès de la mairie de Buc pour avoir abîmé leur voiture à cause d'un nid-de-poule. "On essaye de réparer le plus vite possible, assure Alexandra Rouard. D'abord avec un enrobé à froid, du bitume avec du gravillon et du liant qui est appliqué sur la chaussée. Cela permet de sécuriser, en attendant : un enrobé à froid peut tenir une quinzaine de jours."

En attendant les reprises à chaud, comme ici, en rectangle, les mairies font appliquer un enrobé à froid, en pastille, afin de sécuriser temporairement la route. © Radio France - Thomas Schonheere

Sur la route, cet enrobé à froid prend la forme d'une pastille de bitume. Mais pour régler le problème de manière définitive, il faut faire venir de l'enrobé à chaud d'une usine. Pour cela, il faut attendre : impossible d'appeler une entreprise pour un seul nid-de-poule, cela coûterait trop cher et une quantité trop faible d'enrobé pourrait refroidir. Par conséquent, en attendant, certains nids-de-poule colmatés avec une pastille finissent par se reformer.