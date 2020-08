Les nouveautés du 1er septembre dans les transports à Brest

On pourra désormais payer avec sa carte bancaire dans le bus et dans le tramway.

-30% de fréquentation en juillet et en août par rapport à l'été 2019. L'effet Covid se fait toujours sentir dans les transports de la métropole brestoise, surtout dans les bus (le tramway enregistre seulement 20% de passagers en moins). Seule embellie cet été : la ligne bleue, qui a promené près de 20.000 personnes dans ses bus à impériale.

Pour tenter d'encourager le retour des clients, Bibus (RATP Dev) lance ce mardi 1er septembre un certain nombre de nouveautés.

Dématérialisation et paiement sans contact

C'était une réelle demande des clients : la possibilité d'acheter un titre de transport à bord des bus et des tramways par carte bancaire est la principale nouveauté de cette rentrée. L'ensemble du parc Bibus sera équipé de valideurs spécifiques d'ici au 15 septembre. Les usagers pourront passer leur carte ou leur smartphone devant la borne pour charger un à six trajets directement sur la puce ou dans le téléphone, qu'il suffira de présenter en cas de contrôle.

La nouvelle version de l'application mobile Bibus permettra aussi l'achat de titres dématérialisés par carte bancaire et leur validation à bord par QR code.

Bus de nuit le week-end

Chaque jeudi, vendredi et samedi soir peu après la fermeture des bars et des restaurants, un bus partira du port de commerce (Les îles) à 1h00. Ce Noctybus desservira le centre-ville et les résidences étudiantes, avec un terminus à Bellevue (Provence). D'autres départs plus tardifs seront proposés dès la réouverture des établissements de nuit.

Nouvelle gamme tarifaire

Les abonnements annuels des étudiants voient leur prix baisser, à 128,70 euros ou 191,40 euros selon le quotient familial.

Le service Accemo amélioré

Ce dispositif destiné aux personnes à mobilité réduite compte environ 3.000 abonnés. Il est désormais élargi à tous (même les clients résidant à l'extérieur de la métropole), et fonctionne jusqu'à 1h du matin.

Les navettes marchés étendues

Les bus à la demande pour vous rendre au marché sont maintenant disponibles à Plouzané, Guilers, Gouesnou, Guipavas et le Relecq-Kerhuon. Bohars est la seule commune de la métropole qui ne bénéficie pas du service.

La ligne 40 plus régulière

Le cadencement de la ligne de bus desservant l'aéroport et la zone d'activité de Prat Pip a été revu. Finis les horaires aléatoires calés sur le programme des vols. Désormais, il y aura un départ toutes les 30 minutes en heures de pointe et un par heure le reste de la journée.

De nouveaux vélos électriques

Le service Velocibus va étendre sa flotte à 600 deux-roues avec l'arrivée de 150 nouveaux vélos à assistance électrique. Ils seront disponibles dès la fin septembre pour des locations longue durée (3, 6, 8 et 12 mois).

Par ailleurs, Bibus entame sa transition énergétique avec la livraison de deux premiers bus électriques courant novembre.

Un nouveau réseau en préparation

En pleine mutation, le réseau de transport de Brest métropole s'apprête à faire sa révolution dans quelques mois. Dès janvier 2021, c'est l'ensemble de l'offre qui sera remodelée.