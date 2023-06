Les nouveautés sur le réseau de bus à Vesoul pour la rentrée 2023

A partir de la rentrée 2023, le réseau de bus à Vesoul va connaître quelques changements. Sur la forme, à commencer par le nom. Le réseau Vbus s'appellera désormais Moova (Mobilité Vesoul agglo) et les couleurs des bus vont changer. Ils ne seront plus verts mais blancs et aux couleurs de la Communauté de l'Agglomération de Vesoul (Cav), vert orange et violet. Sur la circulation, la Cav veut renforcer certaines lignes et optimiser d'autres trajets.

Les lignes 1 et 2 renforcées

Les lignes 1 et 2, les plus empruntées du réseau en 2022 (52% des voyageurs) vont être renforcées. Elles seront cadencées toutes les 30 minutes "c'est-à-dire qu'il y aura un départ toutes les trente minutes et non plus un départ par heure", explique Pierre Emann, vice-président en charge des transports et des mobilités durables à la Cav. "Ces lignes sont la colonne vertébrale du réseau". Leur tracé sera simplifié.

Les lignes 6 à 9 du réseau seront optimisées avec pour objectif d'éviter de circuler avec des bus vides "aux heures creuses, grosso modo deux heures le matin et deux heures le soir. Avec des arrêts à la demande", ajoute Pierre Emann. "L'idée c'est de ne pas circuler avec des bus vides", complète-t-il.

Concernant le service à la demande, vous pourrez réserver un trajet deux heures avant votre départ. De nouveaux itinéraires de courses seront disponibles et les ZAC (zone d'aménagement concerté) seront mieux desservies, très tôt le matin et tard le soir.

Quid des tarifs ?

Il n'y a pas de changements majeurs dans la grille tarifaire. "Un euro le voyage, trois euros pour voyager illimité toute la journée, ça ne change pas", insiste Pierre Emann. Ces tarifs sont sanctuarisés jusqu'en 2030 date du nouvel appel d'offres. Un titre "20 voyages solidaires" sera créé. Et les abonnements annuels seront prélevés sur dix mois et non plus onze. Sans que le prix ne change. Les usagers gagnent donc un mois.

En revanche, l'abonnement mensuel tarif réduit augmente pour les plus de 65 ans. Ils paieront 2e50 de plus. Il sera à 14e50. Les étudiants, eux, économisent 50 centimes à partir de septembre 2023.